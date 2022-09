Punkteteilung im Clubderby

Schiedlich-friedlich mit einem 1:1 (1:1)-Remis trennten sich die 1. und 2. Mannschaft der TG Hilgen im Vereinsderby der Kreisliga A. In der vorgezogenen Partie von diesem Wochenende hatte Amaraldo Konta die TGH I bereits nach vier Minuten in Führung gebracht. In der 27. Minute gelang Markus Retzlaff der Ausgleich. So richtig weiter brachte die Punkteteilung keines der Teams. Die 1. Mannschaft hält sich zwar in der Spitzengruppe der Liga auf, doch der Abstand nach oben dürfte am Sonntag größer werden. Die Zweite hängt weiter im Tabellenkeller fest. pk