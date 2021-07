Profi-Angebote bekommt HaDe Schmitz immer noch

HaDe Schmitz ist seit Mai 2012 nicht mehr Handball-Trainer des Bergischen HC. Er ist der direkte Vorgänger von Sebastian Hinze.

Von Thomas Rademacher

Ohne Sebastian Hinze als Trainer kann man sich den Bergischen HC kaum noch vorstellen. Die Entwicklung, die der Handball-Bundesligist unter und auch dank ihm gemacht hat, ist immens. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit mit HaDe Schmitz, Hinzes direktem Vorgänger an der Seitenlinie. Der 71-Jährige erinnert sich gerne an seine zweieinhalbjährige Amtszeit bei den Löwen, die letzte Profi-Station einer erfolgreichen Karriere.

Schmitz kam im Dezember 2009 mit Vorschusslorbeeren zum BHC in die 2. Liga. Er hatte nicht nur Erfahrung, sondern eine überaus erfolgreiche Vergangenheit. Mit dem TuSEM Essen feierte er unter anderem 1989 die Deutsche Meisterschaft. Er stand außerdem beim OSC Rheinhausen, Bayer Dormagen, OSC Dortmund und LTV Wuppertal an der Seitenlinie. „Zum BHC werde ich immer eine besondere Beziehung haben“, meint Schmitz. „Es ist der einzige Verein, den ich mal trainiert habe, der noch in der Bundesliga spielt.“

Keine bösen Erinnerungen an seinen Abschied

Schmitz hatte seinen Anteil an der Erfolgsgeschichte. 2010 scheiterte der Club in der Relegation, 2011 gelang der Aufstieg ins Oberhaus.

HADE SCHMITZ SPITZNAME Eigentlich heißt Schmitz Hans-Dieter mit Vornamen. Doch der Spitzname HaDe ist so etabliert, dass er sogar in den Trainerlisten der Handball-Bundesliga so geführt wird. „Das hat sich zu meiner Zeit als Spieler so ergeben, weil Hans-Dieter einfach zu lang ist,“ erklärt der ehemalige Coach.

Drei Spieltage vor Schluss der ersten Bundesliga-Saison musste der Coach in fast aussichtsloser Situation seinen Hut nehmen. „Ich habe mich damals als Einzelkämpfer gefühlt“, erinnert sich der Trainer. „Der einzige Bereich, der damals wirklich gut funktioniert hat, war der medizinische. Als es dann vorbei war, war ich beinahe erleichtert, die Belastung nicht mehr zu haben.“ Mit Ärger blickt Schmitz auf die Tage nicht zurück. „Ich hatte damals ein intensives, freundschaftliches Gespräch mit Jörg Föste (heute BHC-Geschäftsführer). Wir haben uns auf die Beendigung meiner Arbeit verständigt und ein Glas Wein getrunken. Das war aufrichtig.“

Die Umstände seien mit den heutigen kaum noch zu vergleichen. Dass die sich merklich verändert haben, schreibt der ehemalige Coach vor allem Jörg Föste und seinem Nachfolger Sebastian Hinze zu. „Der BHC wurde als Marke im Bergischen verankert. Er ist das Aushängeschild und hat eine ganze Region geeint. Das war sicher eine Herkulesarbeit.“

Schmitz findet damals wie heute: „Sebastian ist der richtige Mann für den Trainerjob. Und es spricht für den Verein, an ihm festgehalten zu haben – trotz des Abstiegs.“ Seine ehemalige Mannschaft, von der nur Kristian Nippes schon unter ihm trainiert hat, beobachtet er gerne – im Fernsehen. „Wobei ich mir gut vorstellen kann, auch mal zu einem Spiel nach Düsseldorf zu kommen.“

+ Schmitz bei seinem neuen Hobby: Urlaub in Spanien. © Petra Schmitz

Die Verbindung ist da: Schmitz’ 34-jähriger Sohn lebt in der Landeshauptstadt, seine Tochter in Berlin. In beiden Städten ist der ehemalige Berufsschullehrer oft. „Insgesamt reisen wir sehr viel und genießen das Leben“, beschreibt Schmitz seine neuen Hobbys mit seiner Frau Petra. „Und bald werde ich auch Großvater.“ Dann geht es noch häufiger in die Hauptstadt.

Schmitz verschwendet keinen Gedanken an ein Comeback

Handball verfolgt der Rentner, der in Moers lebt, immer noch gerne, wenn es die Zeit zulässt. An ein Comeback auf der Trainerbank denkt er aber nicht im Geringsten. „Angebote bekomme ich tatsächlich heute noch immer. Zuletzt kam sogar eines aus der 2. Bundesliga“, berichtet Schmitz, der im Oktober seinen 72. Geburtstag feiert. „Aber diese Zeit ist vorbei. Zum einen habe ich es meiner Frau versprochen, zum anderen haben wir in Deutschland so viele sehr gute junge Trainer, dass ein alter Hase wie ich auch wissen muss, wann seine Zeit vorbei ist.“