Prima, wenn Schiris gut Fußball spielen können

So sehen Sieger aus: Die Jungschiris des Kreises Remscheid nach dem Triumpf in Duisburg.

Junioren gewinnen Masters.

Remscheid. Am Fußballkreis Remscheid führt in diesen Monaten und Jahren kein Weg vorbei, wenn es um die Vergabe des Siegerpokals geht. Die Schiedsrichter erweisen sich beim Wettbewerb auf FVN-Ebene immer wieder als erfolgshungrig. Hat man sich bei den Senioren fast schon daran gewöhnt, dass sie beim Masters ganz vorne landen, so wollten es diesmal die Jungschiedsrichter wissen. Sie hatten bei der Veranstaltung in Duisburg den längsten Atem und sicherten sich beim Andreas-Thiemann-Jungschiedsrichter-Masters den Titel.

„Ich habe den Jungs gesagt, dass sie sich das Ding holen sollen.“ Mohamed Bahaddou hat als Trainer offenbar die richtigen Worte gefunden. Jedenfalls „gehorchten“ seine Schützlinge mit beeindruckenden Auftritten. Im gesamten Turnierverlauf kassierten sie nur einen Gegentreffer. Das war gleich zu Beginn der Vorrunde gegen Mönchengladbach). Danach blieb die Bude auf dem Kleinfeld (fünf Feldspieler, ein Torhüter) dicht. Mit vier Siegen und einem Remis (gegen Wuppertal) beendete man die Vorrunde als Gruppensieger.

Im Viertelfinale musste gegen Düsseldorf ein Neun-Meter-Schießen (3:1) her. Das Halbfinale gegen Grevenbroich/Neuss wurde ebenso mit 1:0 gewonnen wie das Endspiel gegen Mönchengladbach. Beide Siegtreffer fielen ganz am Ende. Fouad Baou war im Finale der gefeierte Mann, der alles klar gemacht hatte.

„Die anderen Kreise haben mittlerweile echt Respekt vor uns“, glaubt Bahaddou. Übernachtet wurde in Zelten in unmittelbarer Nähe des Platzes, ein tolles Erlebnis. Wie auch das Bowlingspielen am Samstag. Dem Kader gehörten an: Malik Ijfiri, Eray Caglar, Ayman Bahaddou, Sami Madaghri, Karim Abou-Rakha, Fouad Baou, Yassir Yabba, Reda Bouzidi, Adam Khaldi. Trainer Mohammed Bahaddou wurde durch die Betreuer Amin Ijfiri, Maximilian Adamek, Amin Bahaddou und Kristijan Rajkovski unterstützt. Kreis-Schiri-Obmann Himmet Ertürk fieberte an beiden Tagen von Außen mit, Beisitzer Marvin Szlapa war samstags vor Ort. -ad-