Pokalfall bleibt wohl ungeklärt

BKV-Chef Rainer Sondern blickt auf den Kreistag. Zwei Jahre bleibt er noch im Amt.

Von Andreas Dach

Am 23. März findet der Kreistag des BKV Remscheid wieder in den Räumlichkeiten der Firma Vaillant statt. Der Betriebssport-Kreisverband ist bereits zum vierten Mal in Folge mit der Versammlung dort.

Rainer Sondern: Man muss es Vaillant hoch anrechnen, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Räumlichkeiten nutzen dürfen. Ich werde angemessene Worte des Dankes finden.

Sind spannende Tagesordnungspunkte zu erwarten?

Sondern: Ich gehe von einem ganz normalen Kreistag aus, den ich allerdings etwas anders als in den vergangenen Jahren beginnen werde.

Das heißt?

Sondern: Ich werde den offenbar nicht mehr aufzuklärenden Fall des Bergischen Schmieds noch einmal thematisieren. Der war beim Kreishallenpokal ja von einer uns bis heute nicht bekannten Person in einem unbeobachteten Moment im Papierkorb entsorgt worden. Trotz der von uns ausgelobten Belohnung sind wir nicht weitergekommen. Es ist mir aber wichtig, vor versammelter Mannschaft beim Kreistag deutlich zu machen, dass da jemand jegliche sportliche Fairness hat vermissen lassen.

Eigentlich ist es ein Wunder, dass der Wanderpokal dabei nicht kaputtgegangen ist.

Sondern: Das ist wirklich kurios. Er scheint nicht reingeworfen, sondern reingelegt worden zu sein. Es hätte so viel passieren können, wenn ich nur an die Arme oder den Hammer denke.

Im vergangenen Jahr hatte es Neuwahlen des Vorstands gegeben. Ihr Fazit nach fast zwölf Monaten?

Sondern: Marcel Büddicker als Geschäftsführer und Niklas Fellenberg als Kassierer haben gut eingeschlagen. Das kann man so festhalten. Es war wichtig, dass ihre Vorgänger Christian Engelberg und Roswitha Heinrichsmeyer sie in den zurückliegenden Monaten noch tatkräftig unterstützt haben.

Wo steht der BKV im Jahr 2019, in dem so langsam der Frühling naht?

Sondern: Im Fußball mussten wir einen Aderlass von drei Mannschaften verkraften. Struck, der RTB und Gedore haben uns verlassen. Positiv ist, dass möglicherweise ein neues Team im Anmarsch ist. Aber da möchte ich noch nicht zuviel verraten.

Es gibt nicht mehr die herkömmlichen Ligen namens Stadtliga und A-Klasse.

Sondern: Wir spielen eine Stadtmeisterrunde mit acht Mannschaften aus und eine Platzierungs-Abstiegsrunde mit sieben Teams. Es muss aber unser Bestreben sein, den alten Zustand wieder herzustellen. Wir haben nicht viel Kritik bekommen, aber wir haben Kritik bekommen. Und uns ist es wichtig, immer ein offenes Ohr zu haben.

Es geht ja schließlich auch darum, den Mitgliederstand weitgehend konstant zu halten.

Sondern: Sehr richtig. Im Moment sind wir bei 1094, dreistellig sollte es nicht werden. Im Gegenteil, lieber würden wir die Zahl wieder erhöhen. Das muss immer unser Bestreben sein.

Sie lassen sich immer wieder etwas einfallen, um neue Mitglieder zu gewinnen, beziehungsweise den alten gute Angebote zu machen. Was ist im Moment „in“?

Sondern: Unser Walking Football, das wir gemeinsam mit TuRa Süd auf die Beine gestellt haben, wird sehr gut angenommen. Momentan haben wir einen Stamm von 20 Leuten auf die wir bauen können. Wir möchten die Zahl gerne verdoppeln.

Was macht den Reiz des Walking Footballs aus?

Sondern: Es gibt keine Altersbegrenzung. Überwiegend wird es von Sportlern genutzt, die nicht mehr in der Lage sind, Alt-Herren-Fußball zu spielen. Wie ich selbst mit einem neuen Knie. Andere haben neue Hüftgelenke. Das Schöne ist, dass man nicht laufen darf und Körperkontakt möglichst ausbleiben soll.

Es sei ein Blick voraus gestattet: Ihre Amtszeit läuft noch zwei Jahre. Was passiert danach?

Sondern: Wenn es machbar und möglich ist, sollte nach zehn Jahren an der Spitze des BKV dann Schluss sein. Wenn man Jahrgang 1950 ist, muss man dann nicht zwangsläufig weitermachen.

ZUR PERSON

RAINER SONDERN Der fußball- und sportverrückte Remscheider (erklärter Fan von Borussia Dortmund) wurde am 21. November 1950 geboren. Mit seiner Ehefrau Monika hat er eine Tochter namens Svenja, die in diesen Tagen ihr erstes Kind erwartet. Sondern hat viele Jahre als Media-Berater gearbeitet und ist inzwischen in den Ruhestand eingetreten. Seit acht Jahren führt er den BKV Remscheid an. Zudem ist er als Fußball-Fachwart des WBSV tätig. Er selbst war früher Fußballer beim VfB Marathon II – bis in der Bezirksliga.