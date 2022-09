Patrick Poetsch wird wieder Allstar

Mit Düsseldorf Rhein Fire hat Patrick Poetsch die anvisierten Play-offs der European League of Football knapp verpasst, mit seinen eigenen Leistungen konnte der Remscheider aber zufrieden sein. Bester Beleg dafür ist auch die erneute Nominierung für das Allstar-Team, dessen Kader wieder von Trainern und Fans zusammengewählt wurde. „Eine große Ehre“, sagte der 33-Jährige. „Zumal es in dieser Saison noch mehr Teams und somit auch mehr Fullbacks in der Liga gab.“ fab