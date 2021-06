Plötzlich steht Sandro Wagner vor ihm

Hückeswagener trifft den Nationalspieler.

Unverhofft kommt oft! Das wird Peter Maresch sicher gerne bestätigen. Der Hückeswagener machte mit seiner Ehefrau Monika und seinem Enkel Jan Urlaub in Österreich, als ein Neu-Nationalspieler plötzlich vor ihm stand. Auch Sandro Wagner hielt sich in der Nähe von Wagrain auf, war gerade einer Kabinenbahn entstiegen, als er vom fußballbegeisterten Maresch angesprochen wurde. „Verdammt noch mal, ich kenne Sie doch irgendwoher“, fasste der Mann aus dem Bergischen allen Mut zusammen. „Ich bin Sandro Wagner“, antwortete der Mittelstürmer der TSG 1899 Hoffenheim ohne jeglich Allüren.

Der Hückeswagener war so verdutzt gewesen, dass er nicht gleich auf den Namen gekommen war. Danach war das Eis schnell gebrochen. Wagner half sogar bei einem Selfie, nahm das Handy von Maresch und drückte spontan auf den Auslöser. Der will sich schon in Kürze erkenntlich zeigen. „Ich werde ihm das ausgedruckte Foto schenken“, plant der Leverkusen-Fan. Bayer empfängt am zweiten Spieltag (26. August) die TSG Hoffenheim. Maresch passt das bestens in den Kram. ad