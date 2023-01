Ploch, Winkler und Durben machen auf sich aufmerksam

Im Bemühen um eine gute Ausgangsposition in der NRW-Meisterschaft war die IGR Remscheid am Wochenende mit Teams in drei Altersklassen unterwegs. Gute Fortschritte macht die U9, die an der Winterrunde teilnimmt und von Spiel zu Spiel mehr Sicherheit gewinnt. Nur mit dem Torschießen hapert es noch, wie sich am 0:0 gegen den HSV Krefeld und dem 0:3 gegen Gastgeber RHC Recklinghausen ablesen lässt. Spätestens bis zum offiziellen Beginn der NRW-Meisterschaft will man ein ernsthafter Gegner für die anderen Mannschaften werden. Am weitesten ist schon Torhüterin Anna Ploch, die gegen den RHC zum Teil großartig parierte.