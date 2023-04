Pleiten, Nullnummern und Ladehemmung

Die Torschützen vom Dienst „glänzten“ mit Nullnummern und konnten ihr Torkonto nicht aufstocken.

Von Peter Brinkmann

Beim Wettbewerb um die begehrte RGA-Torjägertrophäe ist nach den Spieltagen am Wochenende in der Landes- und der Bezirksliga an der Spitze keine Veränderung zu vermelden. Die Torschützen vom Dienst „glänzten“ mit Nullnummern und konnten ihr Torkonto nicht aufstocken. Sowohl Fatih Kurt vom SC Ayyildiz Remscheid als auch Fynn Schneider vom SC 08 Radevormwald kassierten mit ihren Teams jeweils eine 0:2-Niederlage, wodurch beide Akteure mit ihren Teams weiterhin um den Klassenerhalt in der Bezirksliga zittern müssen.

Von den Akteuren im weiteren Blickfeld hat diesmal Ahmed Al Khalil von sich reden gemacht. Der Offensivallrounder des FC Remscheid erzielte in der Landesliga den 2:1-Siegtreffer gegen den ESC Rellinghausen und überwand dadurch zum achten Mal in dieser Spielzeit den gegnerischen Schlussmann. Somit hat er mit seinem Teamkameraden Francesco Di Donato gleichgezogen. Knapp davor mit je neun Toren platziert sich ein Trio des Ligakonkurrenten SV 09/35 Wermelskirchen. Clinton Mampuya gelang allerdings nur der Ehrentreffer bei der 1:4-Niederlage in Frohnhausen.

Die aktuellen Platzierungen

1. Fatih Kurt (SC Ayyildiz, 18)

2. Luca Lenz (Ex-SCA, 16 Tore)

3. Fynn Schneider (SC 08 Radevormwald ,15)

4. Aydin Türksoy (SV 09/35 Wermelskirchen), Jannik Hoffmeister (SSV Bergisch Born, je 10)

5. Clinton Mampuya, Leo Fronia, Eray Yigiter (alle SV 09/35 Wermelskirchen, je 9)

6. Ahmed Al Khalil, Francesco Di Donato (beide FC Remscheid), Nick Salpetro (Born, je 8).