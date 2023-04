Platzverweise tun weh

Sehr hitzig ging es in der Partie der Fußball-Kreisliga A zu, in welcher sich die TS Struck am Dienstagabend mit 2:1 (1:0) gegen TuRa Süd durchsetzte. Die Gäste verließen das Feld am Ende nach im zweiten Abschnitt ausgesprochenen Platzverweisen (einmal Rot, zweimal Gelb-Rot) mit nur acht Akteuren.