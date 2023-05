Platz zwei: Panther II siegen erneut

Am Anfang deutete alles auf eine Niederlage hin. Doch die junge Mannschaft bekam noch die Kurve.

Stark, Bergische Panther II. Auch im letzten Saisonspiel ließ der Handball-Verbandsligist nichts anbrennen und beendete die Spielzeit nach dem 28:20 (18:10) gegen den Haaner TV auf einem starken zweiten Tabellenplatz. Darauf hatte anfänglich nicht viel hingedeutet, als es einige sehr knappe Niederlagen gegeben hatte. Doch die junge Mannschaft bekam die Kurve und kletterte über Tempo und Disziplin immer weiter nach oben.

Beides waren Tugenden, welche auch gegen die Haaner in der ersten Hälfte griffen. „Danach war das dann nicht mehr schön anzusehen“, merkte Trainer Erwin Reinacher an. Will man es den Panthern II verdenken, die eine überragende Rückrunde gespielt haben, dass sie in den Verwaltungsmodus schalteten? Nein! Yannick Funccius war angeschlagen, konnte nur kurz eingesetzt werden. Dafür half Jan Scheel aus der Dritten aus. Philip Baier (HGR II) und Robert Franz (Ziel unbekannt) wurden verabschiedet. ad