Pickleball ist mehr als ein Mitbringsel

Das in den USA entstandene Rückschlagspiel wird stets populärer. Ski-Club Remscheid Weiß-Blau bietet es an.

Von Andreas Dach

Die erste gute Nachricht: Der Begriff Pickle hat so gar nichts mit unreiner Haut zu tun. Die zweite gute Nachricht: Pickleball geht gerade durch die Decke, auch in Deutschland. Es handelt sich um mehr als einen Trend, der aus Amerika nach Europa rüber schwappt. Bis hin zum Ski-Club Remscheid Weiß-Blau. „Meines Wissens sind wir der einzige Verein in der Stadt, der Pickleball anbietet“, sagt Übungsleiterin Petra Kirch strahlend.

Es ist ein Montagnachmittag in der Halle 4 in Hackenberg. Die Stimmung ist gut. Man könnte auch sagen: prächtig. Was zum einen an sympathischen Menschen liegt, die auch in der Lage sind, mal über einen eigenen Fehler zu lachen. Zum anderen am Pickleball. An dieser neuen sportlichen Errungenschaft, die von allem ein bisschen vereint. Vom Badminton, vom Tennis und vom Tischtennis.

Vielleicht der größte Vorteil: Die Geschwindigkeit des Plastikballes, der auf einem Badmintonfeld über ein Netz hin und her geschlagen wird, ist relativ moderat. So sind selbst Einsteiger gut aufgehoben bei dieser Sportart, die durchaus schweißtreibend ist. Je nachdem, wie laufintensiv man sie betreibt.

Wie nun ist Pickleball zum Ski-Club gekommen, der in seiner Angebotspalette breiter aufgestellt ist, als es sein Name aussagt? „Verantwortlich“ dafür sind die Vereinsmitglieder Bernhard Laerz und seine Ehefrau Margrit Conrad-Laerz. Sie haben im Sommer 2022 in den USA Urlaub bei Freunden gemacht. „Dort haben wir Pickleball kennen- und liebengelernt“, sagt Margrit Conrad-Laerz. Sie haben erfahren, dass es eine Sportart mit gewaltigen Zuwachsraten ist und es gespielt. Immer wieder. Zurück daheim dann wurde die Frage an den Vorstand gestellt: Wäre das nicht auch etwas für uns?

Ja, ist es. Zunächst wurde das Spiel donnerstags um 20 Uhr in der Sporthalle der Albert-Einstein-Schule in den Skigymnastikkurs integriert. Dort wird unter der Leitung von Andrea Buse auch gerne mal zusätzlich Badminton gespielt. Nun kam Pickleball dazu. Die Resonanz? Überwältigend. Was die Verantwortlichen animierte, nach einem zusätzlichen Termin zu suchen. Einen, an dem nur Pickleball gespielt wird. Man sich ganz auf das Rückschlagspiel konzentrieren kann, das überwiegend in Doppeln ausgetragen wird. „Es war nicht einfach“, bestätigt Petra Kirch. „Umso glücklicher sind wir, dass es mit Hackenberg geklappt hat.“

„Es ist ganz schön schweißtreibend“, bestätigt Gerardo Franciosi, den vor allem die Fußballer gut kennen werden. Er war in der Vergangenheit in vielen Trainerämtern erfolgreich tätig, kickt jetzt noch regelmäßig bei den Alten Herren der SG Hackenberg. Den Ausgleich beim Pickleball nimmt der Lenneper gerne mit, kann diese Sportart gemeinsam mit seiner Frau Karla betreiben.

Für Hubertus Kirch steht fest: „Ich bin eigentlich gar nicht sportlich, aber das macht mir Spaß. Da kann man sofort mitmachen.“

Auch allen anderen sieht man die Freude an. Wie dem Vorsitzenden Christoph Michel. Oder wie Wolfgang Schmitz, Werner Sonnborn, Ulrike und Janna Pressentin. Es ist ein nettes Clübchen, das sich dort seit mittlerweile fünf Wochen regelmäßig montags zwischen 16 und 17.30 Uhr trifft. Das Netz ist schnell aufgebaut, anfangs war das noch ein wenig provisorisch. Und dann geht es schon los. Mit vereinseigenen Schlägern, aber auch zum Teil auch schon mit eigenem Material. Ein Set mit zwei Schlägern und vier Bällen gibt es für 70 Euro. Aber selbstverständlich kann man auch noch mehr anlegen.

Pickleball wird überwiegend in Hallen gespielt. Aber es gibt auch Angebote für draußen, wo der Einfluss von Wind und Lichtverhältnissen allerdings nicht unerheblich ist. In Köln beispielsweise entsteht gerade eine entsprechende Anlage. Davon ist man beim Ski-Club Remscheid Weiß-Blau weit entfernt und freut sich erst einmal, dieses neue Angebot überhaupt machen zu können.

Jeder, der Kontakt zu Ballsportarten hat(te), ist schnell dabei, das gelenkschonende Pickleball auszuüben. Man kommt gleich auf Touren, freut sich schon auf die nächste Trainingseinheit. Wofür so ein USA-Besuch manchmal doch gut ist . . .

Pickleball

Erstmals notiert wurde diese Sportart 1965 in Bainbridge Island (USA). Drei Väter haben Pickleball demnach zur Beschäftigung ihrer Kinder entwickelt. Schon seit 1990 wird dieser Sport in allen Staaten der USA ausgeübt. Die ersten Schläger bestanden noch aus Holz, inzwischen meist aus Aluminium (Glasfaser, Graphit). Gespielt wird mit zwei oder mit vier Akteuren.