Pichura will endlich wieder punkten

In der Partie gegen Frintop war auch Wermelskirchens Eray Yigiter mit vollen Einsatz dabei – am Ende erfolglos.

Der Landesligist SV 09/35 muss in Solingen ran. Bezirksliga-Trio steckt im Abstiegskampf.

Von Peter Kuhlendahl

Landesliga: DV Solingen – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15.30 Uhr). Der letzte Sieg der Wermelskirchener liegt schon länger zurück. Mitte März konnte der in der Partie gegen Rellinghausen eingefahren werden. „Jetzt wird es aber auch langsam Zeit, dass es wieder einen Dreier gibt“, sagt Coach Sebastian Pichura. Allerdings ist dem Coach klar, dass sich gerade im Vergleich zum letzten Spiel am vergangenen Sonntag eine Sache grundsätzlich ändern muss.

Bei der 1:6-Heimpleite gegen den designierten Oberliga-Aufsteiger Frintrop hatte Pichura einen großen Schwachpunkt entdeckt: „Wir haben zu viele einfache Tore kassiert.“ Ansonsten sei der Auftritt trotz der deutlichen Pleite gar nicht so schlecht gewesen: „Auch wenn sich das seltsam anhört.“ In der Klingenstadt muss sich der SV 09/35 im Nachbarschaftsduell auch auf ein spielstarkes Team einstellen, das erst einmal geknackt werden muss.

Erschwerend hinzu kommt, dass auch am Sonntag wieder einige Spieler ausfallen. Da sind zum einen die Akteure, die bis zum Saisonende bekanntlich in der 2. Mannschaft aushelfen, damit das Team den Klassenerhalt in der Kreisliga A unter Dach und Fach bringen kann. Dies kann Resit Cetin nicht mehr machen. Der wurde am vergangenen Sonntag mit einer schweren Ellenbogenverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Er ist nach einigen Tagen zwar wieder entlassen worden. Allerdings muss Cetin in der nächsten Woche operiert werden. Zurück in den Kader kehren Maxim Vlasiuc und Umut Demir. Yannick Raufeiser ist immer noch nicht fit.

Bezirksliga: Dabringhauser TV – HSV Langenfeld (So., 15.15 Uhr, Höferhof). Das rettende Ufer ist nicht nur in Sicht, sondern fast schon erreicht. „Wenn wir noch einen Sieg einfahren, müssten wir es geschafft haben“, glaubt DTV-Trainer Patrick Grün, nachdem er das Restprogramm der Konkurrenz studiert hat. Nach zuletzt vier Erfolgen in Serie soll am Sonntag nun eben der letzte Schritt gemacht werden. Und nach den letzten Auftritten ist das nötige Selbstbewusstsein da. „Deshalb gibt es auch keinen Grund, unsere Spielweise zu verändern“, erklärt der Coach, der allerdings im Kader umbauen muss. Cemal und Ahmed Öztürk sind privat verhindert. Natale Gargiullo ist im Urlaub, Maurizio Lo Pinto weiter gesperrt. Außerdem hat sich Co-Trainer Yakup Karakus, der in der Winterpause zum DTV gekommen war, aus privaten Gründen verabschiedet.

Bezirksliga: TSV Ronsdorf – SC Ayyildiz (So., 15.30 Uhr). SCA-Trainer Axel Kilz weiß, was an seiner ehemaligen Wirkungsstätte auf ihn und seine Schützlinge wartet. „Aus diesem Grund treten wir auch mit großem Respekt in Ronsdorf an“, erklärt der Coach. Aber er sieht sein Team nicht chancenlos: „Wir müssen schließlich im Abstiegskampf dringend punkten.“ Dass für Zählbares eben auch Tore geschossen werden müssen, ist klar. Allerdings haben sich die Remscheider bekanntlich von ihrem Topstürmer Fatih Kurt getrennt. Kilz: „Dazu gibt es aber nichts mehr zu sagen. Und auch innerhalb des Teams ist es kein Thema mehr.“ Allerdings gibt es nun auch einen weiteren Ausfall. Der frühere FCR-Spieler Alessio Bisignano hat sich das Kreuzband gerissen. Außerdem fällt Osman Öztürk aus.

Bezirksliga: SV Solingen – SC 08 Radevormwald (So., 15.30 Uhr). Der größte Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt? „Der sind wir selbst“, betont Rades Coach Zdenko Kosanovic und spielt damit auf die Art und Weise an, wie sich seine Schützlinge seit Wochen eine Niederlage nach der anderen eingehandelt haben. „Was haben wir davon, wenn wir mithalten. Davon können wir uns nichts kaufen“, sagt Kosanovic, der zudem fast daran verzweifelt, wie passiv sein Team oft auftritt. Es würde schlicht und ergreifend das nötige Feuer fehlen. „Das alles reicht einfach nicht, um die Klasse zu halten“, erklärt der Trainer, der auch nicht gelten lässt, dass sich seine Mannschaft in den vergangenen Jahren immer wieder durchgemogelt hat: „Diese Serie wird nun enden“, gibt sich Kosanovic wenig optimistisch, der am Sonntag auf Fabian Kleinjunge und Niklas Brocksieper verzichten muss.

Vorbereitung

In einer Woche ist die Landesligasaison vorbei. Dann beginnt beim SV 09/35 der Urlaub. Am 23. Juni geht die Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24 aber schon wieder los, denn am 6. August fällt bereits der Startschuss. Für den 1. Juli gibt es zudem ein interessantes Testspiel: Da ist Regionalligist Wuppertaler SV zu Gast.