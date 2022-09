Peter Neururer tritt beim WSV zurück

VfL Gummersbach auf Erfolgswelle, Stühlerücken beim WSV.

Der VfL Gummersbach schwimmt in der Handball-Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle. Der Aufsteiger siegte bei der HSG Wetzlar mit 30:29 (16:16). Vier Minuten vor dem Ende lag der VfL noch mit 27:29 zurück. Dominik Mappes (58.), Tom Jansen (59.) und Julian Köster 13 Sekunden vor dem Ende sorgten für den Endstand.

Beim Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV geht das Stühlerücken weiter. Am Freitag hatte sich der WSV von Trainer Björn Mehnert getrennt. Am Sonntag hat der Verwaltungsrat Peter Neururer auf dessen Wunsch von seinen Aufgaben entbunden, der für den Bereich Sport und Marketing zuständig war. Zudem ist Neururer von seinem Vorstandsamt zurückgetreten. Am Samstag siegte der WSV mit 5:1 (2:1) gegen den SV Lippstadt. pk