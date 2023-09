Peter Hausmann hätte seine helle Freude gehabt

Tennis: Turnier des TC Grün-Weiß Lennep lockt am Wochenende auf die Anlage am Schneppendahl

Remscheid. Der erste Versuch, das Peter-Hausmann-Turnier in diesem Jahr nach längerer Coronapause wieder aufleben zu lassen, war gescheitert. Angesichts der eher unangenehmen Großwetterlage hatte sich der TC Grün-Weiß Lennep als Ausrichter ein paar Tage zuvor entschieden, die beliebte Tennisveranstaltung zu verschieben. Das war Anfang August gewesen.

Jetzt nimmt man einen neuen Anlauf – und der scheint von Erfolg gekrönt zu sein. Für dieses Wochenende versprechen die Meteorologen jedenfalls Kaiserwetter. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Martin Hausmann (Sohn des früheren Vorsitzenden und längst verstorbenen Peter Hausmann), Hans Schildmann, Karl-Heinz Jung und Gisela Großer, bei denen die Fäden der Vorbereitung zusammenlaufen.

Schon ein Jahr vorausschauend sagt Martin Hausmann allerdings: „In 2024 wird das Turnier wieder traditionell am ersten Wochenende der Schulferien Anfang Juli stattfinden.“ Wie sonst immer, bevor die große Zwangspause begonnen hatte.

Gespielt wird in den Herren-Klassen 80+ (vier Doppel haben gemeldet) und 120+ (15 Doppel haben gemeldet). Was bedeutet: Die jeweiligen Duos müssen zusammen mindestens 80 beziehungsweise 120 Jahre alt sein. Das geplante Damen-Doppel-Turnier findet leider nicht statt – es hatten sich nicht genügend Interessentinnen gemeldet. Am Samstag wird von 10 bis 18 Uhr gespielt, am Sonntag finden die Partien zwischen 10 und 16 Uhr statt. Favoriten? Am besten überzeugt man sich am Schneppendahl selbst . . . ad/ pk