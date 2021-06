Personalkarussell beim FCR dreht sich weiter

Landesligist FCR empfängt den TVD Velbert. Weitere Spieler weg. Haris Babic tritt zurück.

Von Peter Kuhlendahl

Es waren mal wieder denkwürdige Tage, die hinter dem Landesligisten FC Remscheid liegen. Da gab es aus sportlicher Sicht den desolaten Auftritt beim 2:5 am vergangenen Sonntag in Meerbusch, bei der es auch unschöne Szenen auf dem Platz gab. Tags drauf fand die Jahreshauptversammlung mit ihren überraschenden personellen Entwicklungen an der Vereinsspitze statt. Und am Ende der Woche hat schließlich der Sportliche Leiter Haris Babic seinen Rücktritt erklärt.

Ausgerechnet jetzt macht am Sonntag (14.30 Uhr) ein Team im Röntgen-Stadion seine Aufwartung, das von vielen als der Topfavorit auf den Aufstieg angesehen wird. Der TVD Velbert ist aktuell Dritter, steht aber allerspätestens nach seiner Heimpleite am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Mönchengladbach mächtig unter Druck. Einen weiteren Patzer darf sich das Team, in dessen Reihen auch die Ex-Remscheider Benjamin Wünschmann und Aleksandar Stanojevic stehen, nicht mehr leisten.

+ Haris Babic hat sein Amt als Sportlicher Leiter niedergelegt. © Holger Battefeld

„Entsprechend werden die bei uns auftreten“, glaubt FCR-Trainer Acar Sar, der selbst allerdings ganz andere Probleme hat. Zunächst einmal soll sich sein Team wieder als Einheit auf dem Platz präsentieren. Ob es dann reicht, um gegen den großen Favoriten etwas Zählbares einzufahren, steht allerdings auf einem anderen Blatt. „Natürlich sind wir nicht so vermessen, den Schlüssel gefunden zu haben, wie Velbert zu knacken ist. Aber wir schauen mal, was geht“, sagt Sar, der jedoch betont, dass bis zur Winterpause noch dringend Siege eingefahren werden müssen, um nicht den Anschluss ans rettende Ufer zu verpassen.

Weldert, da Silva und auch Müllner verlassen den FCR

Daran werden sich drei Akteure nicht mehr beteiligen. Tadun-Scott Weldert und Sopita da Silva sind ab sofort freigestellt worden. Das Duo hat verlauten lassen, den FCR in der Winterpause verlassen zu wollen. Außerdem war Weldert in Meerbusch mit Patrick Posavec aneinandergeraten, der eine interne Vereinsstrafe bekommen hat. Kein Thema mehr ist auch Laslo Müllner, der aktuell wegen eines erneuten Nasenbeinbruchs pausieren muss und ebenfalls seinen Abschied angekündigt hat.

Größere personelle Probleme sieht Sar allerdings am Sonntag nicht auf seine Mannschaft zukommen. So hat beispielsweise Marvin Merchel seine Sperre abgesessen. Allerdings bangen die Remscheider noch um Keeper Nico Tauschel, der an einer Fingerverletzung laboriert.

Trainersuche läuft, übers Knie wird aber nichts gebrochen

Dass die Ankündigung von Sar, der am Montag zum 2. Vorsitzenden des Vereins gewählt worden war, sein Traineramt in andere Hände zu geben, Auswirkungen auf die Übungseinheiten und das Spiel am Sonntag hat, glaubt er nicht. „Zum einen bleibe ich dem FCR ja erhalten und verlasse den Verein nicht. Zum anderen ist noch gar nicht absehbar, wann ich den Posten endgültig räume“, betont Sar. So läuft die Suche nach einem Nachfolger zwar auf Hochtouren. Aber der Noch-Coach wiederholt, dass es keinen Grund geben würde, irgendetwas über das Knie zu brechen.

An der Auswahl des neuen Mannes, der auf der Bank das sportliche Sagen haben wird, ist Haris Babic aber nicht mehr beteiligt. „Ich hänge mit dem Herzen am Verein, für den ich viele Jahre ja auch gespielt habe. Aber ich kann das Amt des Sportlichen Leiters aus beruflichen Gründen nicht mehr ausfüllen“, sagt der 31-Jährige. „Außerdem kann die aktuelle Führungsmannschaft jetzt neue Impulse setzen“, betont Babic, der auch weiter die Spiele des FCR verfolgen will, wenn es seine Zeit zulässt.