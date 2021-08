Parteien bewegen sich aufeinander zu

Bezirksliga: FCR spricht mit Kosanovic und spielt auswärts. Genau wie DTV und SC 08.

Von Fabian Herzog

SC Sonnborn – FC Remscheid (So., 15 Uhr). Es hätte so schön sein können. Zu Beginn der Nachspielzeit gegen Reusrath führte der FCR am vergangenen Sonntag mit 2:1, während der 1. FC Wülfrath zeitgleich nicht über ein 0:0 gegen den BSC Union Solingen zu kommen schien. Auf elf Punkte wäre der Vorsprung der Remscheider angewachsen. Doch je ein spätes Tor auf beiden Plätzen änderte die Konstellation enorm. Nach dem 2:2 des Spitzenreiters und dem 1:0-Sieg des Verfolgers ist dieser auf sieben Punkte herangerückt.

Nervös wird man beim FCR deshalb zwar nicht, dennoch fordert Trainer Zdenko Kosanovic vor der nächsten Aufgabe mit noch ein wenig mehr Nachdruck: „Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir diese Spiele gewinnen.“ Am liebsten natürlich so wie in der Hinrunde, als die Remscheider den Aufsteiger mit 8:1 überrollten. Kosanovic: „Das wird sich so aber nicht wiederholen.“

Die Trainingswoche des FCR war nicht optimal. Am Mittwoch musste wegen des Nachholspiels der A-Junioren in die Medora ausgewichen werden, was man dankbar annahm. Dort mussten die angeschlagenen Marcel Elsner (Oberschenkel), Haris Babic (Leiste) und Nico Tauschel (Nacken) größtenteils aussetzen.

Aber es gab auch positive Nachrichten. Trainer Kosanovic und der Vorstand haben sich aufeinander zubewegt, werden am Montag über die Zukunft sprechen.

SC Reusrath – Dabringhauser TV (So., 15.15 Uhr). Beim Nachspielschreck des FCR tritt der DTV weiter nicht frei von personellen Sorgen an. Im Gegenteil: Nun fehlt auch noch Dennis Dossmann rotgesperrt. Minimale Hoffnung besteht bei Kapitän Marco Rzeha, dass er beim Tabellenfünften – zumindest eingeschränkt – mitwirken kann. „So oder so wird das eine knackige Aufgabe“, glaubt Trainer Acar Sar.

Er weiß aber auch um die Qualität in seinem Kader. „Eigentlich ist es fast egal, wer spielt“, sagt der Trainer, „an einem guten Tag können wir jedem in der Liga wehtun.“

Spiele zwischen Dabringhausen und Reusrath verliefen in der Vergangenheit immer enorm eng. Mal behielt der eine, mal der andere die Oberhand. Oder, wie beim 1:1 im Hinspiel, keiner von beiden.

ASV Wuppertal – SC 08 Radevormwald (So., 15 Uhr). Das schwache 0:3 in Linde ist abgehakt. Teil eins der richtigen Reaktion darauf lieferten die Rader in dieser Woche, in der intensiv trainiert und mit der nötigen Aggressivität zu Werke gegangen wurde. „Das sah gut aus“, konstatierte Trainer Erdal Demir, der sich eine ähnliche Darbietung auch bei Teil zwei, also dem Spiel am Gelben Sprung, wünscht: „Da muss die Einstellung stimmen. Wenn wir uns da wieder den Schneid abkaufen lassen, werden wir erneut Schiffbruch erleiden.“

Für eine ruhigere Seefahrt steht nahezu der komplette Kader zur Verfügung. Einzig Marvin Zipperling (Knie) musste in dieser Woche etwas kürzertreten. Dagegen konnte Christian Konsen trotz Kniebeschwerden – wie auch Serdar Kilic erstmals wieder – trainieren und dürfte am Sonntag eine Option sein.