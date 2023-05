Panther ziehen in den DHB-Pokal ein

Der starke Moritz Görgen (l.) gehörte gegen die Gäste aus „Meck-Pomm“ zu den Aktivposten bei den Panthern. In diesem Fall ging sein Zuspiel auf Timo Blum, der sich am Kreis durchgesetzt hatte.

Sieg gegen den Stralsunder HV bedeutet die Entscheidung zugunsten des Drittligisten.

Von Andreas Dach

Die Extraspiele in der Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal hatten längst nicht nur für einhellige Zustimmung bei den Bergischen Panthern gesorgt. Nicht in Spielerkreisen, nicht im Umfeld. Weite Fahrten, zusätzliche Termine – das kann nach einer kräftezehrenden Saison in der 3. Liga schon einmal aufs Gemüt schlagen und zu Diskussionen führen. Alles Schnee von gestern: Die Panther haben die Partien der Dreierrunde mit größter Seriosität absolviert und sich am Samstagabend mit einem ungefährdeten 31:26 (15:1 0)-Erfolg gegen den Stralsunder HV für die erste Runde des DHB-Pokals qualifiziert. Der bessere direkte Vergleich gegenüber der HSG Rodgau-Nieder-Roden hat bei Punktgleichheit den Ausschlag gegeben. Der Tenor nach dem Triumph: Es ist doch gut, dass wir daran teilgenommen haben.

„Wir werfen denen immer wieder ein Zückerchen hin!“

Was waren das für schöne Momente direkt nach dem Abpfiff. Mit einer Mischung aus Genugtuung und Wehmut, mit Anteilen von unbändiger Freude und Akkus, die leerer nicht sein konnten. Eigentlich nahm jeder jeden in den Arm. Es war der gelungene Abschluss einer bärenstarken Saison. „Die Jungs haben von der ersten Minute an deutlich gemacht, dass sie gewinnen wollten“, sprach der Stolz aus den Worten von Trainer Marcel Mutz.

Ja, so war es. Der 6:0-Blitzstart (8.) war die Grundlage des Erfolgs, auf welchem sich der Gastgeber zwar nicht ausruhen, von dem er aber auch in schwächeren Momenten zehren konnte. Die Gäste waren zwar mit dem Mannschaftsbus des Zweitligisten HC Empor Rostock angereist, ihre Leistung war aber über weite Strecken eben nur drittligareif. Man merkte den Ostdeutschen an, dass es für sie um nichts mehr ging. Zwar gaben sie sich nicht auf und waren beim 16:13 noch einmal in verdächtige Nähe gekommen – letztlich konnten die Panther aber immer wieder zulegen.

+ Gemeinsam mit den Einlaufkindern der E- und F-Jugend feierten die Panther den Einzug in den DHB-Pokal. © Andreas Dach

Torhüter Max Conzen zeigte bei seinem Abschiedsspiel vor allem in der ersten Hälfte, dass er ein Guter ist. Das war wichtig. Und daran konnten sich seine Vorderleute aufrichten. Mit einer starken Abwehrleistung und einem Angriffsspiel, welches auch einmal ein paar Schwächen erlaubte. Dass man das Überzahlspiel nicht immer gut und konsequent nutzte, war beispielsweise ein Aspekt, den man sich gegen stärkere Gegner nicht hätte erlauben können. „Wir werfen denen immer wieder ein Zückerchen hin“, merkte Manager Frank Lorenzet an. Was er meinte: Man versäumte es, den Sack vorzeitig zuzumachen.

Das passierte dann nach dem Wechsel, als man von 16:13 auf 20:13 davonzog. Einer, der maßgeblichen Anteil daran hatte, war David Bleckmann. Der Rückraumspieler zeigte eine seiner stärksten Saisonleistungen und ging immer wieder dahin, wo es auch mal wehtun kann. „Die offensive Deckung Stralsunds ist mir entgegengekommen“, gab er zu. Bleckmann nutzte die Lücken. Mit viel Energie und Kraft, mit Mut und gutem Auge. Kein Zufall, dass ausgerechnet ihm auch der schönste Treffer des Tages gelungen war. Das 25:17 war die Folge eines Kempatricks. Moritz Görgen hatte die geniale Vorarbeit geleistet. Auch er war ein wesentlicher Faktor gewesen. Dass der Rechtsaußen in den Phasen, in welchen Simon Wolter mal eine Pause brauchte, auch auf Halbrechts überzeugte, sorgte ebenfalls für Begeisterung.

Gut zu wissen

Tore: Bleckmann, Wolter (je 5), Ueberholz (4), Görgen, Weiß, J. Blum (je 3), Schlösser (3/1), T. Blum, Wöstmann (je 2), Elverfeld (1).

Abschlussfahrt: Am Donnerstag brechen Teile des Teams zur Abschlussfahrt nach Mallorca auf. Mit Sightseeing dürften die vier Tage in Cala Ratjada wenig zu tun haben.

Trainingsauftakt: Am 13. Juni beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison.