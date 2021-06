Panther zeigen den Profis die Zähne

Bundesligist TBV Lemgo zieht in Wermelskirchen ins DHB-Pokal-Achtelfinale ein. HSG unterliegt gegen Wilhelmshaven.

Von Peter Kuhlendahl

Beim Blick auf Pokalspiele wird gerne über „eigene Gesetze“ und „runden Bällen“ philosophiert. Bei den Partien der ersten und zweiten Runde im DHB-Pokal, die am Samstag und Sonntag in der Sporthalle Am Schwanen in Wermelskirchen ausgetragen wurden, ging indes alles ohne große Überraschungen über die Bühne. Bundesligist TBV Lemgo ist am späten Sonntagnachmittag nach dem deutlichen 40:23 (19:13)-Sieg gegen den Drittligisten Wilhelmshavener HV ins Achtelfinale eingezogen.

+ WHV-Spieler Tobias Schwolow mit dem Ex-TuS-Betreuer Ernst-Dieter Krämer. © Peter Kuhlendahl

Eine Überraschung lag dennoch am Samstagnachmittag in der Luft. Und daran hatte, sehr zur Freude der rund 600 Zuschauer in der Halle, der Gastgeber und Turnierausrichter HSG Bergische Panther großen Anteil. Denn bei der 24:30 (14:11)-Niederlage gegen Wilhelmshaven hielten die Panther die Partie bis in die zweite Hälfte offen. Eine klare Angelegenheit war derweil das zweite Halbfinale. Hier setzte sich Lemgo ohne Mühe mit 37:26 (20:12) gegen den Drittligisten Eintracht Hildesheim durch.

In der Halbzeitpause wackeln die Wände

„Bei Wilhelmshaven haben in der Halbzeitpause ganz schön die Wände gewackelt“, meinte Panther-Spieler Bastian Munkel nach der Partie mit einem Augenzwinkern. Und WHV-Trainer Christian Köhrmann wirkte zwar noch nach der Partie reichlich angefressen, zeigte sich dennoch ein wenig diplomatisch: „Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden.“ Zumal er auch noch einmal die Ansprüche der Norddeutschen nachschob: „Als Absteiger aus der 2. Liga kann unser Ziel nur der Wiederaufstieg sein.“

Ganz anders waren die Reaktionen beim Verlierer. „Die erste Halbzeit war einfach grandios“, lobte Panther-Coach Marcel Mutz seine Schützlinge, „gerade in der Abwehr wurde alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Und da auch Panther-Keeper Robin Eigenbrod in den ersten 30 Minuten einen Sahnetag erwischte, gingen die Gastgeber mit einer Drei-Tore-Führung in die Pause.

„Dann haben wir aber schnell nachgelassen“, zeigte sich besonders Eigenbrod selbstkritisch. Die Panther fanden zunächst überhaupt nicht in die Partie zurück. Wilhelmshaven gelangen fünf Treffer in Folge, drehte damit die Partie und ließ sich die Führung nicht mehr aus der Hand nehmen. Dennoch ergaben sich die Gastgeber nun nicht ihrem Schicksal und setzten immer wieder Akzente.

Alex Zapf überzeugt in seinem Abschiedsspiel

„Unsere Leistung aus der ersten Halbzeit macht richtig Mut. Damit können wir auch mit einem guten Gefühl zum ersten schwierigen Auswärtsspiel nach Hagen fahren“, meinte Rechtsaußen Jan Blum und erinnerte bereits am den Saisonauftakt am Freitag.

Dann wird Alexander Zapf, der künftige Spielertrainer der 2. Mannschaft, allerdings nicht mehr dabei sein. „Das war für mich ein richtig tolles Abschiedsspiel“, sagte Zapf, der reichlich Spielanteile im Rückraum bekam und sich mit vier Treffern in die Torschützenliste eintrug.

Entspannt zurücklehnen konnten sich dann alle am Sonntagnachmittag und die Partie zwischen Lemgo und Wilhelmshaven genießen. Allerdings bot sie den erneut vielen Fans nur bis zur 22. Minute einen Hauch von Spannung. „Ich hatte, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass wir uns so klar durchsetzen“, meinte TBV-Coach Florian Kehrmann nach dem Spiel und schob auch gleich hinterher warum: „Der WHV ist im Grunde ein Zweitligist.“

SCHEMA PANTHER - WHV 24:30 (14:11) PANTHER-TORE Blum (7/3), Reinarz (5), Zapf (4), Weiß (3), Hinkelmann, Heider (je 2), Jesussek. SPIELFILM 2:0 (6.), 3:1 (7.), 3:3 (8.), 6:7 (17.), 8:7 (19.), 10:9 (23.), 11:9 (25.), 11:11 (28.), 14:11 (HZ), 14:14 (33.), 14:17 (37.), 16:18 (42.), 18:20 (46.), 18:22 (48.), 19:23 (49.), 19:26 (52.), 21:28 (54.), 23:29 (57.), 24:30 (Ende).

Dem fiel nach der Pause gerade im Angriff aber so gut wie nichts mehr ein. Auch Tobias Schwolow, vor der Pause mit fünf Treffern, noch bester Wilhelmshavener Torschütze, blieb blass. Dies alles war den stimmgewaltigen Fans aus Ostwestfalen egal. Sie hatten die Tribüne fest im Griff und feierten ihr Team.