Panther wollen letzten Schritt machen

Im letzten Spiel der DHB-Qualirunde ist der Stralsunder HV am Samstag in Hilgen zu Gast.

Von Peter Kuhlendahl

Einen besseren Abschluss einer langen Saison kann man sich gar nicht wünschen. Für den Drittligisten Bergische Panther steht an diesem Samstag (18 Uhr, Max-Siebold-Halle) noch ein echtes Endspiel an. Mit einem Sieg gegen den Stralsunder HV in der letzten Partie der DHB-Qualifikationsrunde stünde das Team in der ersten Runde des nationalen Handballpokals.

„Wenn man kurz vor dem Ziel ist, will man natürlich auch noch den letzten Schritt machen“, erklärt Panther-Trainer Marcel Mutz, der ansonsten immer noch unter dem Eindruck des Spiels am vergangenen Wochenende in Hessen steht. Durch den 34:31-Sieg bei der SG Rodgau Nieder-Roden hat sich das Team überhaupt erst das Endspiel erarbeitet. „Was die Mannschaft da geleistet hat, war unglaublich. Es war der Wahnsinn mit welcher Leidenschaft und mit welchem körperlichen Einsatz da alle bei der Sache waren“, lobt der Coach seine Schützlinge noch immer in den höchsten Tönen.

Ein solcher Auftritt ist nun allerdings auch gegen das Team aus Mecklenburg-Vorpommern notwendig. Für die Stralsunder geht zwar um nichts mehr. Allerdings werden sie trotz oder gerade wegen einer rund achtstündigen Anreise mit dem Bus von der Ostsee aus, nichts zu verschenken haben. Natürlich wollen sie sich nichts nachsagen lassen. Und das ein oder andere Kaltgetränk aus Hessen dürfte auch den Weg nach Norddeutschland finden. Falls die Panther nicht gewinnen, stünde die SG nämlich im DHB-Pokal.

„Wir müssen einfach einen kühlen Kopf behalten.“

Eingeplant hatte Rodgau das am vergangenen Samstag vor heimischen Publikum. Was für die Panther Warnung genug sein müsste. „Die Hessen hatten davor einen tollen Auswärtssieg in Stralsund gelandet. Sie waren voller Euphorie. Doch das ging gegen uns nach hinten los. Wir müssen einfach einen kühlen Kopf behalten“, betont Mutz.

Allerdings kann der Coach auch am Samstag wieder nicht auf den stärksten Kader setzen. Der angeschlagene Henrik Heider fällt weiter aus. Henning Padeken ist aus privaten Gründen nicht dabei. Robin Eigenbrod und Dorian Wöstmann stehen dagegen wieder zur Verfügung.

Wenn am Samstagabend gegen 20 Uhr dann die Partie über die Bühne ist, verstreut sich das Team aus Urlaubsgründen in alle Winde. „Ich glaube, dass wir alle froh sind, einige Zeit Abstand vom Handball zu haben. Dann wird der Kopf auch frei für andere Dingen“, sagt der Coach.

In knapp vier Wochen geht es beim Drittligisten allerdings schon wieder los. Am Dienstag, 13 Juni, bittet Mutz seine Schützlinge zur ersten Einheit in Hinblick auf die Meisterschaftsrunde 2023/24. Diese erste Vorbereitungsphase wird dann rund drei Wochen dauern. Im Anschluss gibt es dann noch einmal in einen zweiwöchigen Urlaub für das Team.

Richtig ernst wird es ab Montag, 17. Juli. Dann geht es in die heiße Phase der Vorbereitung. Die Meisterschaft in der 3. Liga beginnt am ersten September-Wochenende. Und im Falle eines Sieges gegen Stralsund steigt eine Woche vorher die erste Runde des DHB-Pokals.

Neuzugang

Nachdem Philipp Hinkelmann den Regionalligisten HG Remscheid verlassen hatte, war er mit den Bergischen Panthern in Verbindung gebracht worden. Nun ist er als Neuzugang präsentiert worden. Der Rückraumspieler hat einen Einjahresvertrag bekommen.