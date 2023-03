Panther wollen den neuen Meister vor 2000 Zuschauern richtig ärgern

Drittligist ist am Sonntag beim TV Emsdetten zu Gast – Verbandsligateam empfängt zeitgleich die SG Langenfeld II.

Von Peter Kuhlendahl

3. Liga: TV Emsdetten – Bergische Panther (So., 17 Uhr). Nach dem 37:23-Kantersieg am vergangenen Wochenende im Nachholspiel gegen den TuS Spenge hat der TV Emsdetten den Titel in der 3. Liga drei Spieltage vor dem Saisonende in der Tasche. Ausschweifende Feierlichkeiten werden in Westfalen deshalb aber nicht stattgefunden haben. Denn der Gewinn der Meisterschaft ist nur der erste Schritt für das Erreichen des großen Ziels: die sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga. Das will Emsdetten dann in der im April beginnenden Aufstiegsrunde schaffen. Dies alles ist allerdings nur möglich, weil die Mannschaft auch in der 3. Liga bereits unter Profibedingungen arbeitet.

„Und unter professionellen Bedingungen werden dort auch die Heimspiele ausgetragen“, sagt Panther-Trainer Marcel Mutz, der sich gemeinsam mit seinem Team darauf freut, vor den wieder knapp erwarteten 2000 Zuschauern in der Ems-Halle auflaufen zu können. Dass sie dabei als großer Außenseiter agieren werden, steht im Lager des aktuell Tabellendritten außer Frage. Allerdings haben sich die Panther bei der 30:34-Niederlage im Hinspiel zumindest phasenweise auf Augenhöhe mit dem Ausnahmeteam bewegt.

„Unser Ziel ist es, ein gutes Spiel zu machen“, sagt Mutz, der natürlich auch weiß, warum auch das eine oder andere Spitzenteam der Liga in Emsdetten eine richtige Klatsche bekommen hat. „Da sie einen durch die Bank bärenstarken Kader haben und munter durchwechseln, können sie auch ab der 40. Minute weiter auf das Tempo drücken und bauen dann ihre Führung richtig aus.“

Dagegen werden sich die Panther in Westfalen ordentlich stemmen. Mit dem gesamten Kader. Ausfälle gibt es aktuell keine. Derweil wird Bjarne Steinhaus das Team am Saisonende aus Studiengründen verlassen.

Verbandsliga: Bergische Panther II – SG Langenfeld II (So., 17 Uhr, Schwanen). Das Remis am vergangenen Sonntag in Mülheim könnte für die Panther II das Aus im Rennen um den Aufstieg gewesen sein. „Aber hinterher über das Warum zu lamentieren, ist zu spät“, sagt Coach Erwin Reinacher, der lieber nach vorne blickt und hofft, dass nun eine neue Siegesserie gestartet wird. Gegen die Langenfelder wird dies aber nicht leicht. Die bekommen im Abstiegskampf Unterstützung aus dem Regionalligakader. Die Gastgeber bangen derweil um den Einsatz von Philipp Schmitz, der sich in Mülheim am Bein verletzt hat.