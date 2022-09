Panther unter Schock

Handball: Am Wochenende standen diverse Spiele an.

Handball-Frauen: Die Partien in Ober- und Verbandsliga. Die einen unter Schock, die anderen als Himmelfahrtskommando und die dritten gegen einen starken Gegner.

Oberliga: Bergische Panther – TV Witzhelden 25:26 (15:13). Bis zur 50. Minute deutete für die Panther alles auf einen gelungenen Freitagabend hin. Vor rund 150 Zuschauern lagen die Gastgeberinnen im Derby ständig in Führung. Doch dann verletzte sich Louisa Boll sehr schwer am Bein und musste ins Krankenhaus.

„Unser Physio befürchtet, es könnte eine Wadenbeinbruch sein“, berichtete Frauenwart Christian Schmitz, der das Team in den höchsten Tönen lobte. In der Folge standen aber alle unter Schock. Die Gäste gingen kurz vor dem Ende dann zum ersten Mal in Führung. Sarah Müller vergab zehn Sekunden vor der Schlusssirene einen Siebenmeter zum möglichen Ausgleich. Tore: Boll (9/5), A. Schmitz, van Nooy (je 5), Haldenwang (3), Salz, Völkel, Pfeiffer (je 1).

Oberliga: Adler Königshof – HSG Rade/Herbeck 35:22 (16:11). In dieser personellen Besetzung wird das Unternehmen Oberliga für den Aufsteiger zu einem Himmelfahrtskommando. „Dabei kann ich keinem einen Vorwurf machen. Im Gegenteil, sie haben alles gegeben“, betonte HSG-Trainer Carsten Jekel. Tore: Ackermann (6), Menzel (4), Berghaus (3), Schneider (3/3), Krause, Voss (je 2), Adamek, Wingenbach (je 1).

Verbandsliga: Wermelskirchener TV – Niederbergischer HC 23:25 (12:11). Bis zur 46. Minute beim Zwischenstand von 20:20 war die Partie ausgeglichen. Dann agierte der WTV in doppelter Unterzahl und kassierte zwei Treffer per Tempogegenstoß. „Wir haben gut gespielt. Aber gegen einen starken Gegner war nicht mehr drin“, sagte Trainer OLiver Elitzke, der allerdings kritisierte, dass zu viele Chancen ausgelassen wurden. Tore: Held (5), Merschig (5/2), Hartenstein Fassbender (je 3/1), Schriever, Bersau (je 2), Vita Nova Vital, Düring (je 1).

Auch interessant: Amboss geht geschwächt in die Partie