Panther trotzen der Personalmisere

Jannis Lorenz (am Ball) und Enrico Kress kamen am Freitagabend gegen TuSEM Essen II für die Panther zum Einsatz.

Handball-Turniere: Drittligist siegt in Burscheid – Regionalligist HGR mit drei Niederlagen in Solingen.

Diese Frage auf der Tribüne am Freitagabend musste er sich gefallen lassen. „Ich dachte, Du bist Handball-Rentner?“ Die Antwort von Henning Padeken kam wie aus der Pistole geschossen: „Das dachte ich auch.“ Seit Donnerstag ist aber alles anders. Da ist der Abwehrspezialist wieder ins Training eingestiegen und half am Wochenende nicht nur beim Novanetz-Turnier der Bergischen Panther und den Wanderpokal der Volksbank Bergisch Land aus. „Zumindest im September bin ich wieder dabei.“

Grund dafür ist die anhaltende Personalmisere des Drittligisten, der nach einem 23:11 (13:6)-Sieg über die 2. Mannschaft von Eintracht Hagen im Halbfinale am Sonntagmittag ins Endspiel einzog. Aber auch da ließen die Gastgeber nichts anbrennen. Die Schützlinge von Trainer Marcel Mutz bezwangen den Ligakonkurrenten TV Aldekerk mit 18:13 (10:6). „Auch im Finale haben wir souverän gewonnen“, betonte ein zufriedener Coach, der insbesondere die Abwehrleistung und das schnelle Spiel nach vorne lobte. Im Endspiel leider passen musste David Bleckmann, der sich im Halbfinale im Gesicht verletzt hatte. „Es ist aber kein wie zunächst befürchteter Nasenbeinbruch“, erklärte der Coach, für den sehr wichtig war, dass es keine weiteren verletzungsbedingten Ausfälle gibt.

Ohne Acht. Mit dieser Überschrift waren die Gastgeber in die erste Partie am Freitag gegen die 2. Mannschaft von TuSEM Essen gegangen. Weil eben acht Spieler aus dem Drittligakader aus den unterschiedlichsten Gründen fehlten, waren neben Padeken auch Kris Zulauf sowie Jannis Lorenz, Enrico Kress und Tim Merten aus der 2. Mannschaft dabei. Diese zusammengewürfelte Truppe löste die Aufgabe ordentlich und gewann mit 20:16 (9:6).

+ Beratungsbedarf: Bei der HGR ist noch viel zu tun. © Dach

Am zweiten Turniertag waren Max Weiß und Dorian Wöstmann wieder dabei. Nach einem 19:15 (11:7)-Sieg gegen den Drittligisten SG Schalksmühle/Halver und einem 23:16 (15:5)-Erfolg gegen den belgischen Erstligisten Handball Hubo, der aber kaum Regionalliganiveau hatte, war der Gruppensieg perfekt. Besonders überzeugen konnten dabei Justus Ueberholz, der allerdings Hüftprobleme hat, und Moritz Görgen, der als Linkshänder im rechten Rückraum im Einsatz war. „Aus der Not heraus“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Ein Michael Heimansfeld schaute zu. Ein Achim Jansen auch. Und Florian Hinkelmann. Und Basti Schön. Da dürften bei der HG Remscheid am Samstag beim Bergisch-Land-Cup in Solingen nostalgische Gefühle aufgekommen sein. Gleichwohl: Die Ex-Spieler der HG Remscheid sind beim Regionalligisten aus unterschiedlichsten Gründen kein Thema mehr. Der Regionalligist muss mit dem Personal auskommen, das zur Verfügung steht. Und das wird es in der aktuellen Konstellation schwer haben, die gute Vorsaison zu bestätigen. Beim Turnier, das vom Bergischen HC II ausgerichtet wurde, gab es in den jeweils 30-minütigen Partien drei Niederlagen. Deftig gegen den SG Langenfeld (11:19), einigermaßen erträglich gegen den Gastgeber (14:18) und den Turniersieger DJK Unitas Haan (12:15).

Dazu muss man wissen: Die beiden erstgenannten Gegner sind Ligarivalen, die Haaner spielen eine Klasse tiefer. Das macht nachdenklich. Sicher auch Trainer Nelson Weisz, der aber relativierte: „Wir haben die guten Leistungen unlängst gegen die Panther und gegen Gummersbach nicht überbewertet, werden das nach diesen schwächeren auch nicht tun. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.“ Zumal mit Kaan Taymaz (privat verhindert) und Max Conzen (Urlaub) wichtige Spieler fehlten.

So geht es weiter

Die Panther sind im Rahmen der Saisoneröffnung am kommenden Sonntag um 15 Uhr wieder am Ball. Dann trifft der Drittligist in der Schulberghalle auf Refrath-Hand. Die HGR testet letztmalig am Freitag, 18. August (19.30 Uhr), gegen den TV Lobberich.