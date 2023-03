Panther stehen schon vor Saisonfinale

Letzter Spieltag in der 3. Liga – Regionalligist HGR empfängt Gelpe/Strombach zum Topspiel.

Von Peter Kuhlendahl

3. Liga: TV Aldekerk – Bergische Panther (Sa., 18 Uhr). Zum Saisonfinale treffen die beiden Teams aufeinander, die in der nun fast abgelaufenen Meisterschaftsrunde meist für positive Schlagzeilen gesorgt haben. Die Mannschaft von der holländischen Grenze hat als Aufsteiger wenig Mühe gehabt, sich den Klassenerhalt zu sichern. Derweil haben die Panther in der Abschlusstabelle als bereits feststehender Vierter zahlreiche namhafte Konkurrenten hinter sich gelassen und in den letzten Monaten immer wieder bärenstarke Leistungen gezeigt. „Man kann es auch so ausdrücken: Beide Clubs haben ihre sportlichen Ziele mehr als erfüllt“, sagt Panther-Coach Marcel Mutz.

Entsprechend dürfte dieses Saisonfinale nun an diesem Samstag in Aldekerk „gefeiert“ werden. Die Vogteihalle in Kerken ist bereits seit Wochen ausverkauft. Die Zuschauer werden ihre Mannschaft entsprechend pushen. „Das dürfte zum Abschluss noch einmal ein richtiges Spektakel werden. Darauf freuen wir uns. Das ist ein würdiger Abschluss“, erklärt Mutz.

Ansonsten erwartet der Trainer eine Partie auf Augenhöhe. Entscheidend für einen Erfolg dürfte sein, dass seine Schützlinge die Emotionen, die ihnen entgegenschlagen werden, in positive Energie ummünzen. Genau dies hat bei den Gastgebern in dieser Saison zu vielen Erfolgen geführt. Mutz: „Ihr Kampf und ihre Mentalität haben dabei überzeugt.“

Dass seine Schützlinge in den letzten drei Spielen jeweils eine Niederlage kassiert haben, hat der Trainer längst ausgeblendet. Dies waren eben die Partien gegen die drei Erstplatzierten der Liga gewesen: „Und die Tabelle lügt nun einmal nicht.“ Ansonsten sei es eine überragende Saison seiner Mannschaft gewesen.

Die dürfte sich am Samstag wohl auch komplett der Aufgabe zum Saisonfinale stellen. Max Weiß und Robin Eigenbrod waren in dieser Woche aus gesundheitlichen beziehungsweise beruflichen Gründen nicht bei allen Einheiten dabei, dürften aber zum Einsatz kommen.

+ HGR-Coach Alexander Zapf hatte nach dem Hinspiel in Gummersbach Gesprächsbedarf mit den Schiedsrichtern. © Peter Kuhlendahl

Regionalliga: HG Remscheid – HC Gelpe/Strombach (Sa., 18 Uhr, Neuenkamp). Es ist das Spitzenspiel, das Verfolgerduell der beiden Tabellenführenden der Liga und damit ein richtungsweisendes Spiel um den dritten Platz. Und als wäre dies für die Remscheider nicht alleine schon Motivation genug, sind da auch noch die Erinnerungen an das Hinspiel. In einer emotionalen und denkwürdigen Partie in der altehrwürdigen Eugen-Haas-Halle in Gummersbach, in der die Oberbergischen ihre Heimspiele austragen, musste sich die HGR am Ende mit einem 33:33 zufriedengeben.

„Wir haben uns das Spiel in dieser Woche noch einmal auf Video angeschaut“, berichtet HGR-Trainer Alexander Zapf, dessen Ärger über den damaligen Punktverlust dabei wieder aufflammte. Ihren Anteil daran hatten auch zwei Unparteiische, die die Gemüter mit zum Teil völlig unverständlichen Entscheidungen ordentlich in Wallung brachten.

Die richtige Antwort wollen die Gastgeber nun spielerisch geben. Wie in der vergangenen Saison. Da landeten die Remscheider im Heimspiel gegen Gelpe/Strombach einen klaren Sieg. Optimistisch stimmt den Coach dabei auch, dass in dieser Woche gut gearbeitet werden konnte. Und auch an diesem Samstag werden einzig die Langzeitverletzten ausfallen. Felix Handschke, der in der vergangenen Woche in Neuss aufgrund von Knieproblemen passen musste, dürfte wieder in den Kader zurückkehren. Zapf: „Er hatte einen Schlag aufs Knie bekommen. Aber die Pause hat ihm gutgetan.“

Osterpause

Während in der 3. Liga und Regionalliga am Wochenende gespielt wird, sind alle anderen Spielklassen bereits in der Osterpause. Weiter geht es erst in drei Wochen. So muss die HGR in der Regionalliga am 22. April beim BTB Aachen ran. Mittlerweile steht auch offiziell fest, wann das Nachholspiel der Remscheider gegen die 2. Mannschaft des Bergischen HC stattfindet. Gespielt wird am Dienstag, 25. April, um 19.30 Uhr in der Halle Neuenkamp.