Panther starten mit Sieg ins neue Jahr

3. Liga: Klarer Heimerfolg am Freitagabend.

Von Peter Kuhlendahl

Geglückter Start der Bergischen Panther ins Jahr 2023. Im ersten Spiel in der 3. Liga nach der kurzen Weihnachtspause setzten sich die Schützlinge von Trainer Marcel Mutz am Freitagabend gegen die 2. Mannschaft des ASV Hamm-Westfalen mit 36:24 (17:11) durch. „Das war ein solider Auftritt. Die Einstellung stimmte“, erklärte ein zufriedener Mutz.

Es war aber zunächst ein Start mit dem einen oder anderen Körnchen Sand im Getriebe. Bis zur 20. Minute lagen die Gastgeber auch nur mit zwei Treffern in Front (12:10). Reichlich technische Fehler in der Offensive waren dafür verantwortlich.

Nach der Pause sorgten die Gastgeber dann aber schnell für klare Verhältnisse. Ruckzuck setzten sich die Panther auf 22:14 (37.) ab. Die Gäste nahmen prompt eine Auszeit. Was aber auch nicht half, da die Hausherren nun jeden Fehler gnadenlos ausnutzten und über ihr Tempospiel zu Toren am Fließband kamen. In der Folge ließen die Panther aber wieder etwas nach und verpassten so einen noch höheren Sieg.

Tore: Ueberholz (7), Weiß (5), Steinhaus (4), Wöstmann (4/1), Görgen, Heider (je 3), Schlösser (3/2), J. Blum, Wolter, Bleckmann (je 2), T. Blum (1).