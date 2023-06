Panther starten mit Auswärtspartie

Der Drittliga-Spielplan ist veröffentlicht.

Von Andreas Dach

Burscheid. Einfache Spiele? Gibt es in der 3. Liga der Handballer in der Saison 2023/2024 nicht. Das weiß man bei den Bergischen Panthern seit der Bekanntgabe der Staffeleinteilung. „Das wird knackig“, sagt Trainer Marcel Mutz. Ab sofort kann man in die Feinplanung gehen – der Spielplan der Gruppe Südwest ist veröffentlicht worden. Und damit steht fest: Die Panther beginnen mit einem Auswärtsspiel.

Los geht es am Wochenende des 2./3. September mit der Partie bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen. Eine Woche später (8.-10.9.) steht in eigener Halle das Derby gegen den TuS Opladen an, ehe man zu Zweitliga-Absteiger TuS Ferndorf reist (16.9.). Mutz: „Wir nehmen es, wie es kommt.“ Die Hinrunde endet Mitte Dezember (15.-17.12.) mit dem Heimspiel gegen den TV Gelnhausen.

Zwischen dem 19. und 21. Januar 2024 wird dann daheim die Rückrunde gegen Dutenhofen-Münchholzhausen eingeläutet. Ende der Saison ist am 25. Mai (Auswärtspartie in Gelnhausen).

Die Bergischen Panther werden die Heimspiele laut Veröffentlichung auf ihrer Homepage überwiegend samstags um 19 Uhr oder freitags um 20 Uhr austragen. Der Sonntag (17 Uhr) soll nur in Ausnahmefällen herangezogen werden. Als Spielorte sind demnach die Max-Siebold-Halle in Hilgen, die Schulberghalle in Burscheid und die Schwanen-Halle in Wermelskirchen vorgesehen.

Insgesamt sind 30 Spiele zu absolvieren. Die beiden Erstplatzierten ziehen in die Aufstiegsrunde ein, die drei Letztplatzierten müssen runter in die Oberliga. Der erste Teil der Vorbereitung endet in diesen Tagen. Bis zum 17. Juli legen die Panther noch eine Pause ein. Conner Schütte (Leiste), Jonas Kämper und Simon Wolter (bei beiden werden Platten entfernt) nutzen die Zeit für dringend notwendige operative Eingriffe.