Zum Auftakt haben die Panther es schwer

Der Handball-Drittligist reist nach Wetzlar. Im DHB-Pokal ist Zweitligist Lübeck-Schwartau im September zu Gast.

Burscheid. Während seine Schützlinge noch einmal ein freies Wochenende genießen konnten, verbrachte Marcel Mutz, der Trainer des Bergischen Panther, die Tage vor dem Bildschirm. Zuvor hatte er seine Kontakte spielen lassen, um an Videomaterial des Auftaktgegners in der 3. Liga zu kommen. Zu Gast sind die Panther am Samstag um 18 Uhr bei HSG Dutenhofen-Münchholzhausen.

Die erste Frage, die sich manch ein Außenstehender wahrscheinlich stellt, ist, warum diese oft als 2. Mannschaft kursiert. „Was es genau damit auf sich hat, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass Bundesligist HSG Wetzlar dahintersteckt“, erklärt Mutz. Anders, als zum Beispiel beim VfL Gummersbach, geht bei den Hessen kein reines Nachwuchsteam des Erstligisten an den Start. Sowohl auf den Außenpositionen als auch am Kreis kommen gestandene und erfahrene Akteure zum Einsatz. Ansonsten sind auch jüngere Talente dabei.

Dies alles hat Mutz in Augenschein genommen. Und kommt zur Erkenntnis, dass es sich zwar um eine schwierige, aber durchaus lösbare Aufgabe handeln wird. Auch wenn die lange Vorbereitungsphase der Panther unter dem Strich ein wenig holprig war. So fehlten immer wieder aus den unterschiedlichsten Gründen Spieler. „Aber das ist ja nun wirklich nichts Neues für uns. Deshalb will ich das auch gar nicht groß kommentieren“, betont der Coach, der ein wenig um die Einsätze der erkrankten Timo Blum und Justus Ueberholz bangt.

Besonders freut man sich auf neue Teams und neue Hallen in der 3. Liga

Grundsätzlich erwartet Mutz durch die neue Gruppeneinteilung der 3. Liga eine sehr interessante Saison: „Neue Teams und neue Hallen. Darauf freuen wir uns.“ Bezüglich der Favoriten auf den Titel hat der Panther-Coach ein Trio auf dem Zettel: die HSG Krefeld, den TuS Ferndorf und die HSG Hanau. „Dahinter werden sich sechs bis sieben Teams einen Schlagabtausch auf Augenhöhe liefern“, sagt Mutz, der darunter auch seine Schützlinge sieht. „Allerdings gehen wir mir großer Demut an alle Aufgaben heran.“

Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass die Panther in der vergangenen Saison sogar in die „Verlegenheit“ kamen, darüber zu entscheiden, ob sie an einer Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga mit einer zuvor beantragten Lizenz teilnehmen würden. Dies sowie der vierte Platz in der Endabrechnung und die Qualifikation für den DHB-Pokal in einer späteren Runde seien positive Ausreißer nach oben gewesen.

Die zweite Runde für den DHB-Pokal steht jetzt fest

Apropos DHB-Pokal: Da hatten die Panther in der ersten Runde bekanntlich ein Freilos. In der zweiten bekommt es der Drittligist nun mit dem Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau zu tun. „Wir haben damals die Mühe der Pokal-Qualifikationsrunde auf uns genommen. Jetzt sind wir mit einem Heimspiel gegen einen Zweitligisten belohnt worden“, erklärt Panther-Manager Frank Lorenzet, der zudem hinterherschiebt: „Und gegen den wir auch nicht chancenlos sind.“ Derweil freut sich Mutz auch auf ein Wiedersehen mit VfL-Trainer David Röhrig, den er noch aus dessen Zeit in Bonn und Dormagen gut kennt. „Dieses Spiel ist jetzt unser besonderes Bonbon der tollen letzten Saison.“

Wann die Partie stattfindet, steht noch nicht fest. Gespielt werden muss zwischen dem 4. und 24. September. Aufgrund der Termine der Clubs in der 2. und 3. Liga scheint alles auf Mittwoch, den 13. September, hinauszulaufen. Gespielt wird in der Schwanenhalle in Wermelskirchen.

Spielort

Rund 170 Kilometer liegen zwischen Burscheid und Wetzlar. In der dortigen Sport- und Kulturhalle Dutenhofen trägt die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen ihre Heimspiele aus. Eine Sportstätte, die den Bergischen Panthern bis dato völlig unbekannt ist.