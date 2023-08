Panther starten als klarer Außenseiter

Handball-Frauen in Ober- und Verbandsliga.

Von Ralf Paarmann

Oberliga: SV Straelen – Bergische Panther (So., 17.45 Uhr). Im ersten Saisonspiel steht für die Panther direkt die weiteste Auswärtsfahrt auf dem Programm. Für Frauenwart Christian Schmitz ist die Reise nicht unbedingt mit einem Erfolg verbunden: „Für uns geht es diesmal nur um den Klassenerhalt. Straelen ist wahrscheinlich eine Nummer zu groß für uns.“ Bereits in der Vorsaison gab es gegen diesen Gegner zwei Niederlagen. Durch den Abgang von Yagmur Sahbaz ist bei den Panthern auf der Rechtsaußenposition eine Lücke entstanden. Außerdem fehlen am Sonntag mit Ann-Christin Schmitz, Charlotte Schäfer und Neuzugang Michelle Röhrig drei wichtige Spielerinnen.

Verbandsliga: HSG Rade/Herbeck – TV Ratingen (Sa., 16.15 Uhr, Hermannstraße). Nach dem Abstieg aus der Oberliga erlebte die HSG einen Umbruch. Mit Boban Koljkovic hat ein neuer Trainer das Kommando über einen fast komplett umgebauten Kader übernommen. Wo genau sein Team leistungsmäßig genau steht, weiß der Trainer nicht zu sagen: „Trotz langer Vorbereitungszeit haben wir noch wenig gemeinsame Spielpraxis und brauchen sicher noch einige Wochen, bis wir unsere Bestform erreichen.“ Am ersten Spieltag setzt Koljkovic gegen einen rückraumstarken Gegner deshalb hauptsächlich auf die Abwehr und das schnelle Spiel nach vorne. Im aufgebauten Angriff soll sein Team Erfahrung sammeln. Im ohnehin kleinen Kader fehlen am Samstag Urlauberin Jessica Mittelmann und die an der Schulter verletzte Chiara Platte.

Verbandsliga: Wermelskirchener TV – Mettmann-Sport verlegt. Wegen der Kirmes in Wermelskirchen hatte die Handballabteilung des WTV alle Seniorenspiele dieses Wochenendes vorzeitig verschoben. Die Partie der Frauen gegen Mettmann wird am 25. November (17 Uhr) nachgeholt.