Panther schlüpfen in eine neue Rolle

Handball

+ © Doro Siewert Panther-Trainer Marcel Mutz und Rückraumspieler Henrik Heider gehen entschlossen in die Partie gegen Aldekerk. © Doro Siewert

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Peter Kuhlendahl schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Peter Kuhlendahl schließen

Heimspiele am Freitag in der 3. Liga in Hilgen und am Samstag in der Regionalliga in Remscheid.