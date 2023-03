Bergische Panther gegen Meister TV Emsdetten ohne Chance

Handball: 3. Liga: Das Spiel TV Emsdetten - Bergische Panther vor 2200 Zuschauern.

Auch die Bergischen Panther konnten die Festung Ems-Halle nicht einnehmen. Beim bereits feststehenden Meister TV Emsdetten mussten sich die Schützlinge von Marcel Mutz am Ende mit 27:37 (16:21) geschlagen geben. „Um dort zu bestehen, muss einfach alles stimmen“, erklärte der Trainer, der mit der Angriffsleistung zufrieden war. Allerdings offenbarte die Abwehr immer wieder Schwächen.

Die Gäste zeigten sich zunächst von der erneut imposanten Kulisse unbeeindruckt. 2200 Zuschauer waren in der Halle zum Spiel der Handballer. Nach Toren von Max Weiß und Moritz Görgen führten sie nach vier Minuten mit 2:0. Bis zur 20. Minute war die Partie dann offen. Simon Schlösser brachte sein Team noch einmal auf 12:13 heran. Aber dann machten die Hausherren ernst. In der Folge setzten sich die Emsdetter kontinuierlich ab und landeten am Ende auch gegen den Tabellendritten einen klaren Sieg.

Tore: Ueberholz, Wolter (je 5), Schlösser (5/2), Weiß, Bleckmann (je 3), Wöstmann (2), Heider, T. Blum, J. Blum, Görgen (je 1).