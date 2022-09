Panther müssen einen Rückschlag hinnehmen

3. Liga aktuell am Freitagabend

Von Peter Kuhlendahl

Rückschlag für die Bergischen Panther in der 3. Liga. Am späten Freitagabend mussten sich die Schützlinge von Trainer Marcel Mutz gegen die Ahlener SG mit 35:36 (19:18) geschlagen geben. Nach zuletzt zwei Siegen reichte es in der Schwanen-Halle in Wermelskirchen nicht für einen Erfolg.

„Am Angriff lag es nicht“, sagte Mutz und machte seinem Team aber ein Kompliment für den kämpferischen Einsatz. Die Panther knüpften zunächst an die starke Abwehrleistung aus der Partie am letzten Samstag in Hamm an. Nach einer Viertelstunde hatten sich die Gastgeber zum ersten Mal auf zwei Tore abgesetzt (11:9). In der Folge verpassten die Panther eine mögliche höhere Führung, da sie die eine oder andere Chance liegenließen. Dies rächte sich. Da auf beiden Seiten die Keeper nicht ihren besten Tag erwischt hatten, wurde es torreich.

Gleich nach dem Seitenwechsel kam Sand ins Angriffsspiel der Gastgeber. Die Münsterländer gingen schnell in Front und setzten sich langsam ab (46., 29:26). Dennoch wurde es noch einmal spannend, da die Panther nicht aufgaben. Aber es reichte nicht mehr. Sekunden vor dem Ende vergab Timo Blum frei den möglichen Ausgleich.

Tore: Ueberholz (9), Görgen (7), Heider (6), Wöstmann (5/5), Bleckmann (3), Schlösser, T. Blum (je 2), Wolter (1).