Panther machen kurzen Prozess mit Minden II

Einseitige Partie in 3. Liga.

Von Andreas Dach

35:18 (15:8)! Das war nicht nur hoch, sondern auch hochverdient. Die Drittliga-Handballer der Bergischen Panther machten im Abendspiel gegen die völlig überforderte Zweitvertretung des TSV GWD Minden kurzen Prozess. „Das war sehr seriös runtergespielt von meinen Jungs“, merkte Trainer Marcel Mutz zufrieden an.

Auch wenn der Klassenunterschied schnell deutlich wurde, schlich sich in den Vortrag des Gastgebers in keiner Phase Überheblichkeit ein. Vielleicht fehlte in der ersten Hälfte in der einen oder anderen Szene beim Abschluss ein wenig die Konzentration – aber das wäre schon Klagen auf hohem Niveau nach dem dritten Sieg in Folge. Im Panther-Kasten holte sich Robin Eigenbrod weitere Sicherheit, auf dem Feld kamen alle Spieler zum Einsatz.

Tore: Ueberholz, T. Blum (je 7), Schlösser (5), Wöstmann (4/2), Reinarz (4/4), Wolter (3), J. Blum (2), Heider, Görgen, Bleckmann (je 1).