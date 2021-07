Panther liefern Krimi im Doppelpack

Handball: Drittligist holt im Topspiel ein Remis gegen Spenge. Verbandsligist siegt in letzter Sekunde.

Von Peter Kuhlendahl und Marc Jörgens

3. Liga: HSG Bergische Panther – TuS Spenge 24:24 (11:12). Nach einer Punkteteilung lässt sich an der Reaktion der Akteure oft ablesen, wie der Spielverlauf war. Während die Hausherren das Remis in der Schwanen-Halle in Wermelskirchen mit ihren Fans feierten, standen die Gäste frustriert auf der Platte. Gefühlt waren die Spenger den Panthern während der 60 Minuten immer eine Nasenlänge voraus. Doch da diese nie aufgaben und am Ende auch über die nötige Cleverness verfügten, war das Unentschieden genau das richtige Ergebnis.

„Das war völlig gerecht. Beide Teams haben mit Abstrichen eine starke Leistung gezeigt. Mit dem Punkt sind wir sehr zufrieden“, betonte Panther-Coach Marcel Mutz. Und fast wäre sogar in der dramatischen Schlussphase mehr drin gewesen.

Matthias Aschenbroich nimmt wichtige Sekunden von der Uhr

Fabian Breuer brachte die Westfalen in der 57. Minute mit 24:22 in Führung. Doch innerhalb von 40 Sekunden glichen Simon Wolter und Max Weiß aus. Panther-Keeper Max Conzen vernagelte zwischenzeitlich das Tor, und die Panther waren 45 Sekunden vor dem Ende in Ballbesitz. Aber ausgerechnet Wolter, mit sechs Toren treffsicherster Panther, verwarf. Die Spenger waren wieder an der Reihe, aber die Gastgeber stemmten sich mit allem, was sie hatten, gegen die drohende Niederlage. Die entscheidenden Sekunden nahm dann Routinier Matthias Aschenbroich von der Uhr, der nach seinem eigenen Foul nach Luft ringend liegenblieb. Der letzte Freiwurf nach Ablauf der Zeit landetet über dem Tor.

„Dafür haben wir Aschi ja“, meinte Wolter mit einem Augenzwinkern, der sich unter dem Strich zwar auch über die Punkteteilung freute, aber auch den vielen vergebenen Chancen vor dem Seitenwechsel nachtrauerte: „Da hatten wir Glück, dass wir nicht schon deutlich zurücklagen.“

Damit sprach er auch das größte Manko der Gastgeber an. Allerdings war Linksaußen Sven Jesussek nach seiner Magen-Darm-Erkrankung ein Schatten seiner selbst. Und auch Jens-Peter Reinarz, der sich am Donnerstagabend am Fuß verletzt hatte, lief alles andere als rund.

Dafür nutzte Philipp Hinkelmann seine Chance. Nach 20 Minuten wurde er eingewechselt und hämmerte gleich mit seinem ersten Ballkontakt das Leder zum zwischenzeitlichen 8:8-Ausgleich ins Netz. Und sowohl in der Abwehr als auch im Angriff war ab diesem Zeitpunkt eine feste Größe. „Das war genau der richtige Einstand für mich. Dann läuft es“, meinte Hinkelmann, der ein Sonderlob seines Coaches bekam. Wie auch Conzen, der zur Pause den Platz von Robin Eigenbrod zwischen den Pfosten übernahm und ein sicherer Rückhalt war.

Verbandsliga: HSG Bergische Panther II – LTV Wuppertal II 30:29 (16:14). Es war am Schwanen im Vorspiel zur Partie in der 3. Liga am Sonntagnachmittag sicherlich keine hochklassige Partie, aber dafür eine extrem spannende. Gespielt waren 59 Minuten, und es stand 29:29. Die Gastgeber waren in Ballbesitz, jedoch war Zeitspiel bereits angezeigt. Sie versuchten noch einen riskanten Kempa-Trick, der allerdings misslang.

Ben Thalmann wird zum umjubelten Matchwinner

Die große Chance für die Gäste, das Spiel mit ihrem letzten Angriff zu drehen. Aber auch sie leisteten sich einen kapitalen Fehler. Ben Thalmann nutzte diesen und traf wenige Sekunden vor dem Ende zum umjubelten Sieg.

„Puh, das war knapp. Aber irgendwie haben wir uns das Glück am heutigen Tag auch erarbeitet“, fand Panther-II-Trainer Frank Berblinger. Auf der Gegenseite war der langjährige Wermelskirchener und jetzige LTV-II-Trainer Marc Ross bedient: „Wir haben am Ende leider die falsche Entscheidung getroffen.“ So konnten die Panther nach schwachem Start 2:6 (6.) eine umkämpfte Partie doch noch gewinnen – zwei wichtige Punkte blieben in Wermelskirchen.

TORE

PANTHER I Wolter (6), Hinkelmann (5), Reinarz (3/1), Weiß, Aschenbroich, Ueberholz, Zapf (je 2), Blum (2/1).

PANTHER II Napiwotzki, Sichelschmidt (je 6), Festag (5/2), B. Thalmann, Bonekämper (je 4), Y. Faust (3), J. Thalmann (2).