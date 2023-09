Panther landen Last-Second-Remis

Drittligist startet mit Punktgewinn – HGR übernimmt die Spitze in der Regionalliga.

Von Peter Kuhlendahl und Andreas Dach

3. Liga: HSG Dutenhofen-Münchholzhausen – Bergische Panther 27:27 (10:14). Wenn man nach 58 Minuten mit 24:27 im Hintertreffen liegt und zwei Sekunden vor dem Ende den Ausgleich erzielt, sollte der Jubel riesig sein. Panther-Rechtsaußen Moritz Görgen, der am Samstagabend im hessischen Wetzlar mit seinem Treffer für den Schlusspunkt sorgte, wurde natürlich gefeiert. Aber nur kurz. Denn schnell reifte in allen die Erkenntnis, dass man einen möglichen Sieg zum Start in die Saison leichtfertig aus der Hand gegeben hatte.

„Im Grunde haben wir in allen Mannschaftsteilen noch Luft nach oben“, lautete die Einschätzung von Trainer Marcel Mutz, der sich deshalb auch nicht so recht über diesen Last-Second-Punkt freuen konnte. Aber zumindest über die Aufholjagd in den Schlussminuten, in denen alle Register gezogen wurden. Wie mit einer offensiven Deckung oder auch mit dem siebten Feldspieler.

Dies alles hätten sich die Gäste aber ersparen können – beziehungsweise sogar müssen. In einer gut besuchten Halle in Wetzlar war die Partie bis Mitte der ersten Hälfte ausgeglichen. Dann setzten sich die Panther kontinuierlich ab, hatten da aber bereits zwei Siebenmeter vergeben. Eine Bürde, wie sich später herausstellen sollte, war zudem, dass Max Weiß bereits in der 24. Minute seine zweite Zeitstrafe bekam.

„Jetzt müssen wir am Freitag gegen Opladen nachlegen!“

Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine fünf Minuten. Dann war die Führung nicht nur dahin, sondern die Gastgeber hatten plötzlich die Nase vorn. Die Panther schüttelten sich, holten einen 17:20-Rückstand (42.) auf und lagen nach 47 Minuten mit 22:20 in Front. Als Weiß dann nach seiner dritten Zeitstrafe auf die Tribüne musste (50.) und die Hessen sich langsam aber sicher absetzten, schien die Messe gelesen. Doch dann kam der fulminante Schlussspurt. Mutz: „Natürlich kann man auswärts zum Saisonstart mit einem Punkt leben. Aber jetzt müssen wir am Freitag gegen Opladen nachlegen.“

Tore Panther: Ueberholz (7), Görgen (4), T. Blum, Weiß, Kämper (je 3), Wöstmann (3/1), J. Blum (2/1), Padeken, Bleckmann (je 1).

Regionalliga: BTB Aachen – HG Remscheid 27:30 (12:15). Nur ein einziges Mal war die HGR in Rückstand geraten. Gleich zu Beginn – beim 1:0. Danach gaben die Bergischen beinahe über die komplette Distanz ergebnistechnisch den Ton an und gewannen ein Auswärtsspiel, dem man mit großem Respekt entgegengesehen hatte.

Mit 4:0-Punkten nach zwei Spieltagen hatten wahrscheinlich noch nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet. Nun stehen sie zu Buche und schüren die Vorfreude aufs kommende Wochenende, wenn mit dem TV Korschenbroich der vermeintliche Aufstiegsfavorit Nummer eins in Remscheid vorspielt, der allerdings gerade erst überraschend bei Dormagen II gestrauchelt ist. „Darauf freuen wir uns schon “, sagte Trainer Nelson Weisz.

Er analysierte den Auftritt des neuen Tabellenführers: „Das war nicht unbedingt souverän von uns, wir haben es aber gut gelöst.“ Und das, obwohl Dominik Hertz in der 19. Minute Rot sah. Weisz: „Ich kann mir nicht erklären, warum er vom Feld musste.“

Tore: Athanassoglou (7/3), Taymaz, Vetterlein (je 6), Handschke (3), Grewe, Klose (je 2), Stukalin (2/1), Sikic, Pflüger (je 1).

So geht es weiter

Knackige Aufgaben warten auf die Bergischen Panther und die HG Remscheid am kommenden Wochenende. Freitags empfängt der Drittligist um 20 Uhr in Burscheid den Nachbarn TuS Opladen, der mit einem 36:22 gegen den TuS Dansenberg in die Saison gestartet ist. Die HGR hat am Samstag um 19 Uhr in der Regionalliga den Topfavoriten TV Korschenbroich zu Gast.