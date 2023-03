Panther III wollen sich rehabilitieren

Handball-Landesliga: Rade/Herbeck mit Kontrastprogramm – HGR II beim Primus – Soldaten im Derby.

Von Lars Hepp

Ohligser TV – HG Remscheid II (Sa., 18 Uhr). Als klarer Außenseiter gastieren die Remscheider beim souveränen Spitzenreiter. „Natürlich ist das die derzeit beste Mannschaft in der Liga. Aber auch die sind schlagbar, und wenn wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen, dann ist dort was möglich“, erklärt Trainer Fabian Flüß. Malte Frank und Leo Bona sind als Schiedsrichter angesetzt, Lucas Müller (Urlaub) und Torsten Wittmaack (verletzt) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

HC BSdL – Wermelskirchener TV (So., 12 Uhr, Neuenkamp). Im ersten Aufeinandertreffen teilten sich die Mannschaften nach dem 23:23-Remis die Punkte. „Das wäre eine tolle Sache für uns, wenn wir da noch mal was holen könnten“, meint WTV-Spieler und Teamsprecher Lukas Hedderich. Die Wermelskirchener durchleben im Moment eine wahre Berg- und Talfahrt. Aktuell gibt es einige kranke Spieler. Welche Besetzung Trainer Jacek Krajnik aufbieten kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Beim Tabellenzweiten aus Remscheid dagegen sieht es vom Punktestand her recht gut aus. Das Team von Trainer Björn Sichelschmidt steuert schnurstracks auf die Vizemeisterschaft zu. „Wir wissen aber, dass wir gegen Wermelskirchen sehr konzentriert antreten müssen“, sagt der Coach. Spielmacher und Torjäger Alexander Zapf ist wieder mit an Bord. Dafür fallen weiterhin in Tobias Söhnchen, Sven Hopp und Nils Unger wichtige Kräfte aus.

HSG Rade/Herbeck – Niederbergischer HC (Sa., 18 Uhr, Hermannstraße). Mit einem Sieg gegen das Schlusslicht wollen die Bergstädter die Punkte 19 und 20 einsammeln. „Das ist für uns schon ein Kontrastprogramm nach dem Spiel am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer aus Ohligs“, findet Trainer Björn Frank. Mit einem Erfolg hätte die HSG den Klassenerhalt schon frühzeitig im Sack. In personeller Hinsicht hat sich der Kader wieder zum Guten verändert, einige Spieler stehen nach überstandenen Krankheiten wieder zur Verfügung.

DJK Unitas Haan II – Bergische Panther III (So., 13.15 Uhr). Die letzten drei Duelle gegen die Unitas-Reserve konnte die 3. Mannschaft der Panther nicht gewinnen. Zudem sitzt der Stachel auch in dieser Woche noch tief nach der gleichermaßen bitteren und unplanmäßigen 25:30-Niederlage gegen das Kellerteam aus Wuppertal. „Die Mannschaft hat aber im Training ein erstes Zeichen gesetzt und sehr engagiert gearbeitet. Jetzt soll es auch im Spiel wieder aufwärts gehen für uns“, sagt Teamsprecher Angelos Romas. Definitiv ausfallen werden allerdings Jan Scheel, Fabian Schneider, Samuel Arndt und Tobias Falkner. Fraglich ist, ob Trainer Timo Adams sowie Daniel Blum und Felix Gehrt ihre Erkrankungen auskuriert haben.

ATV Hückeswagen – TV Witzhelden (So., 19 Uhr, Brunsbachtal). Nur drei Punkte hat der ATV in den letzten sechs Spielen geholt. „Es wird so langsam mal wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis“, sagt Trainer Jens Greffin und hofft nun auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. Denn mit den Witzheldenern kommt ein direkter Konkurrent im Duell um den möglichen Relegationsrang. Derzeit haben die Hückeswagener einen Zähler Vorsprung auf den TVW und wollen an die starke Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen. Da gab es einen 30:22-Sieg. Philipp Borisch kehrt in den Kader zurück, Linkshänder Tobias Bonekämper plagt sich mit Schulterbeschwerden herum. Einem Einsatz des Rückraumspielers sollte jedoch nichts im Wege stehen.

Spielverlegung

Auch die 2. Mannschaft der HGR kann am kommenden Samstag wegen des Kampftags in der Judo-Bundesliga nicht in der Halle Neuenkamp spielen. Das Derby gegen den HC BSdL findet nun einen Tag später am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr statt.