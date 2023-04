Panther II bei TuS Lintorf II - So ist es gelaufen

Trainer Erwin Reinacher in ungewohntem Gemütszustand

Irgendwann musste es die Bergischen Panther II erwischen. Auch wenn der Handball-Verbandsligist das bestimmt gerne verhindert hätte. Nach zwölf Spielen ohne Niederlage verlor die Mannschaft von Erwin Reinacher am späten Samstagabend beim TuS Lintorf II mit 31:34 (16:14).

Konnten die Personalprobleme und der damit verbundene stets sehr knapp bestückte Kader in der Vergangenheit immer noch irgendwie kompensiert werden, so ging der Zweitvertretung der Panther diesmal am Ende die Luft aus. Oder anders ausgedrückt: Sie leistete sich viel zu viele Fehler.

Kuriosum am Rande: Die letzte Niederlage hatte es am 10. Dezember vergangenen Jahres gegeben. Damals gegen den . . . TuS Lintorf II. Der kann sich nun rühmen, gegen eins der stärksten Teams der Liga in der Spielzeit 2022/2023 zweimal gewonnen zu haben.

Trainer Erwin Reinacher war einigermaßen angefressen: „Ich kann es nicht ausstehen, wenn wir verlieren, obwohl wir besser sind.“ Seine Mannschaft hatte sich „unfassbar viele Fehlwürfe und technische Fehler“ erlaubt. Sonst wäre sie in der ersten Hälfte deutlich davongezogen und nicht nur mit zwei Toren Differenz. Als später dann auch die Abwehr „nicht mehr vernünftig deckte“, wie es der Coach ausdrückte, war es um die Orangefarbenen geschehen. Meist lief man einem Tor oder zweien hinterher.

Tore: Lorenz (9/6), Schmitz (7), Napiwotzki (5), Baier (4), Funccius (3), Kotthaus (2), Kress (1).