Panther II verändern den Kader partiell

Das Gesicht der Bergischen Panther II wird sich in der kommenden Saison partiell verändern. Torhüter Robert Franz hört aus beruflichen Gründen beim Handball-Verbandsligisten auf, Philipp Baier schließt sich der HG Remscheid II in der Landesliga an. Aufrücken werden zwei Spieler der jetzigen 3. Mannschaft: Torhüter Fabian Schneider nimmt den durch Franz frei gewordenen Platz ein, Jan Scheel ist ein Mann für den Rückraum. Er hat in dieser Spielzeit schon einige Male ausgeholfen und einen guten Eindruck hinterlassen.