Panther II sehen Chancen

Verbandsligist in Aufderhöhe.

Die Stimmung ist besser geworden, viel besser sogar. Auf drei knappe Niederlagen sind bei den Bergischen Panthern II zwei Siege gefolgt. „Dadurch ist eine gewisse Leichtigkeit zurück“, sagt Trainer Erwin Reinacher. „Für Moral und Stimmung waren die Erfolge wichtig.“

So sieht man sich beim Verbandsligisten keinesfalls chancenlos, wenn es am Samstag um 16 Uhr zum TSV Aufderhöhe II geht. Die Solinger sind mit 8:2-Punkten furios in die Spielzeit gestartet. Und dass die Stimmung im „Bunker“ schon einmal prächtig sein kann, weiß man bei den Gästen auch. Trotzdem fahren sie mit einem guten Gefühl hin.

Der immer besser werdende Jannis Lorenz ist ein wichtiger Faktor, kann den Unterschied machen. Und Till Napiwotzki, frischgebackener Papa von Zwillingen, will auch mithelfen, Punkte einzufahren. ad