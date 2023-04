Panther II ohne Jean-Pierre Alof

Der Kader des Handball-Verbandsligisten ist ausgedünnt. Ihr Ziel haben sie trotzdem im Blick.

Er steht für Mentalität. Für Einsatz. Für Kampfgeist. Wenn ein Jean-Pierre Alof nicht zur Verfügung steht, dann ist das definitiv eine Schwächung. Genau das ist am Sonntag um 17 Uhr der Fall, wenn die Bergischen Panther II in der Max-Siebold-Halle die MTG Horst Essen empfangen.

Der ohnehin dünne Kader des Handball-Verbandsligisten verliert noch mehr an Kontur. Was die Zielsetzung aber in keiner Weise beeinflusst. „Wir wollen sehen, dass wir nach der Pause gleich wieder in die Spur finden“, sagt Trainer Erwin Reinacher.

Auch ohne Alof, bei dem der Verdacht auf eine Knochenabsplitterung besteht und der in den nächsten Tagen noch einmal ins MRT muss. Mit Enrico Kress wird ein Mann den Platz am Kreis einnehmen, der auch über große Qualität verfügt. ad