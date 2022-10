Panther II landen denzweiten Erfolg in Serie

„Es war eine sehr zähe Angelegenheit“, erklärte Erwin Reinacher, der Trainer der 2. Mannschaft der Bergischen Panther, nach dem 26:22 (13:9)-Heimsieg gegen den Kettwiger SV. Nicht zufrieden war der Coach ob der Offensivleistung seiner Schützlinge. Da aber die Abwehr im Verbund mit den Keepern ihre Stärke zeigte, ging der Sieg unter dem Strich auch völlig in Ordnung. Allerdings geriet der noch einmal ein wenig in Gefahr, da die Gäste nach 54 Minuten noch einmal auf 20:21 herankamen. „Zu diesem Zeitpunkt haben wir die Zügel ein wenig schleifen lassen“, berichtete der Coach, „aber die Hauptsache ist, dass wir das Spiel am Ende gewonnen haben.“ Tore: Lorenz (8/4), Radermacher (5), Schmitz (4), Alof (4/1), Kotthaus (2), Funccius, Baier, Napiwotzki (je 1). -pk-