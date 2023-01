Panther II kippen den Tabellenführer

Handball-Verbandsliga.

Es war gegen 22.15 Uhr am Donnerstagabend, als die Spieler und die zahlreichen Zuschauer in der Max-Siebold-Halle feiern konnten. Die 2. Mannschaft der Bergischen Panther hatte den bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer LTV Wuppertal II soeben mit 30:29 (11:12) geschlagen.

Vorausgegangen waren 60 spannende Minuten. Mit wechselnden Führungen. Hektischen Szenen. Einer roten Karte für Panther-Kreisläufer Jean-Pierre Alof wegen eines angeblichen Beinstellens. Verletzungsbedingten Ausfällen aufseiten der Gastgeber: Yannick Funccius, der auf den Rücken geknallt war, und Jannis Lorenz nach einem nicht geahndeten Schlag ins Gesicht.

Der erlösende Treffer gelang schließlich Jan Scheel, der aus dem Landesligateam aufgerückt war, 15 Sekunden vor dem Ende zum zwischenzeitlichen 30:28. „Ich habe ihm gesagt, er soll es einfach wagen, wenn sich die Lücke auftut“, erklärte ein sehr zufriedener Panther-II-Trainer Erwin Reinacher. Bedanken konnten sich derweil auch alle bei Keeper Tim Merten, der eine sehr starke Leistung zeigte. Ansonsten war es eine tadellose kämpferische Vorstellung der Gastgeber, die sich in der ersten Halbzeit aber zahlreiche Fehlwürfe im Angriff leisteten. „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass sie jetzt kühlen Kopf behalten sollten“, sagte Reinacher, der sich freute, dass seine Schützlinge nach dem Seitenwechsel in der Offensive zulegten.

Viel Zeit, um jetzt den Sieg gegen den Spitzenreiter zu feiern, bleibt der Panther-Zweiten indes nicht. Bereits an diesem Samstag wartet die nächste knackige Aufgabe. Um 16 Uhr ist in der Max-Siebold-Halle in Hilgen der Tabellenzweite TB Wülfrath zu Gast. „Da haben wir im Hinspiel eine unglückliche Niederlage kassiert und wollen was gutmachen“, erklärt Reinacher, der hofft, dass er auf die angeschlagenen Akteure von Donnerstag setzen kann. Und mit einem weiteren Sieg könnte man auch noch weiter nach oben blinzeln.

Tore: Napiwotzki (7), Kotthaus (5), Schmitz, Baier (je 4), Lorenz (4/3), Scheel Funccius (je 2), Alof, Kress (je 1).