Panther-Frauen wollen den Hinspiel-Eindruck bestätigen

Nur das Oberliga-Duo ist im Einsatz – Verbandsligist WTV ist spielfrei

Von Ralf Paarmann und Fabian Herzog

Oberliga: Bergische Panther – Adler Königshof (So., 15 Uhr, Schwanen). „Man hat gesehen, dass wir auch gegen die Top-Mannschaften der Liga eine Chance haben.“ Frauenwart Christian Schmitz unterstreicht nach der unglücklichen Niederlage in Lobberich das Positive. Mit diesem Gefühl der Stärke wollen die Panther den Königshoferinnen begegnen. Gegen den Tabellenzweiten gibt es durchaus Hoffnung, denn bereits im Hinspiel (22:29) bewegte man sich lange auf Augenhöhe. Mit sieben Toren führten die Burscheiderinnen damals Mitte der ersten Halbzeit, ehe sich die einzige Panther-Torhüterin verletzte und das Spiel so noch verloren ging. Der Kader ist diesmal komplett. Auch Tjorven Birkenbeul ist wieder dabei.

Oberliga: HSG Hiesfeld/Aldenrade – HSG Rade/Herbeck (So., 17 Uhr). Nach dem 19:27 gegen Überruhr II haben wohl die meisten die HSG abgeschrieben. Bei noch sechs ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer schon fünf Punkte. Selbst in Rade beschäftigt man sich fortan mit der Planung für eine Verbandsligasaison. In der Situation erkennt Trainer Michael Bartsch aber auch eine Chance: „Wir können ohne Druck aufspielen und werden sicher von den Gegnern nun ein bisschen unterschätzt.“ Er sieht seine Mannschaft deshalb in der Lage, noch für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Vielleicht ja bereits in Dinslaken.

Verbandsligist Wermels-kirchener TV ist an diesem Wochenende spielfrei, weil Überruhr III Anfang der Saison zurückgezogen hatte. Für Oliver Elitzkes Mannschaft wird es am kommenden Donnerstag erst wieder ernst. Dann wird in der Dabringhauser Mehrzweck-Halle um 20.20 Uhr das zuletzt ausgefallene Spiel gegen Schlusslicht HG Kaarst/Büttgen nachgeholt.