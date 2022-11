Panther-Frauen schnuppern an einer großen Überraschung

Oberliga: Unglückliche Niederlage beim Tabellenzweiten – auch Rade/Herbeck verliert.

Von Fabian Herzog

Adler Königshof – Bergische Panther 29:22 (12:15). Wenn du einmal in der Tabelle unten drin steckst. . . – diese Sportlerweisheit bewahrheitete sich einmal mehr. Die Panther spielten beim Tabellenzweiten groß auf und waren auf einem guten Weg, endlich den zweiten Saisonsieg einzufahren. Nach 15:8-Führung lagen sie auch in der 41. Minute noch mit 18:15 in Front, ehe sich Selina Dietl am Fuß verletzte. Mangels Ersatz musste die bis dato starke Torhüterin aber durchspielen, konnte sich aber kaum noch bewegen. „Das war unfassbar“, kommentierte Frauenwart „Backes“ Schmitz den unglücklichen Verlauf. Tore: Boll (6/6), Salz (4), Sahbaz, P. Schmitz (je 3), Pfeiffer (2), A. Schmitz, van Nooy, Rath, Völkel (je 1).

HSG Rade/Herbeck – HSG Hiesfeld/Aldenrade 20:25 (9:14). Der Aufsteiger leistete sich einen kapitalen Fehlstart, lag schnell mit 0:6 zurück (7.). In guten Phasen vor (9:11, 25.) und nach der Pause (16:18, 48.) kämpfte sich Michael Bartschs Team aber auf zwei Tore heran, verpasste es dann aber, das Momentum zu nutzen. „Es war mehr drin, hat aber noch nicht gereicht“, bilanzierte der neue Trainer. Tore: Ackermann (9/6), Wingenbach, Schirrmacher, Kraus (je 2), Barenberg, Kevenhörster, Schnepper, Menzel (je 1), Voss (1/1).