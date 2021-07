Panther und HGR feiern Siege

Drittligist verpflichtet Ex-Profi Jens Reinarz. In der Oberliga entdeckt die HGR die Außen.

Von Andreas Dach

3. Liga: HSG Bergische Panther – TuS Volmetal 28:22 (16:14). Jens Reinarz hätte seine helle Freude gehabt. Eigentlich wollten die Panther den früheren Bundesligaspieler, der zurzeit für Ligakonkurrent HSG Krefeld spielt, nach dem Match gegen Volmetal vor Ort als Neuzugang für die neue Saison vorstellen. Dass der „Königstransfer“, wie er von Vorstand Frank Jörgens und Handball-Boss Hans-Jürgen Middendorf bezeichnet wird, künftig für die Panther spielt, steht außer Frage. „Er hat es zeitlich nur nicht geschafft“, bedauerte Middendorf.

+ Zack, das Ding schlug wenig später im Tor des TuS Volmetal ein. Simon Wolter erzielte einen seiner vier Treffer. © Doro Siewert

Doch auch so wird die Kunde von einem immens wichtigen Sieg ans Ohr des Routiniers gedrungen sein. Dass der überhaupt und dann auch noch in dieser Deutlichkeit zustande gekommen ist, hatte maßgeblich mit der fantastischen Leistung von Max Conzen zu tun. Der Torsteher wehrte nicht nur vier Siebenmeter ab, sondern sorgte mit seinen Reflexen und seiner Präsenz dafür, dass seine Vorderleute sich beim Zwischenstand von 18:20 nicht aufgaben. „Max hat grandios gehalten“, lobte der Halbrechte Matthias Aschenbroich. „Er hat uns ins Spiel zurückgebracht“, stellte Trainer Marcel Mutz klar.

Plötzlich war die alte Sicherheit wieder da, die nach der frühen 7:2-Führung zunehmend verloren gegangen war. Da hatten sich die Fehler gehäuft und die eigentlich eher biederen Gäste Oberwasser bekommen. Viele Zwei-Minuten-Strafen für die Panther, nicht immer berechtigt ausgesprochen, taten ein Übriges.

Der gefeierte Schlussmann nahm die Glückwünsche gewohnt bescheiden entgegen, sagte: „Ich konnte der Mannschaft ein bisschen den nötigen Push geben.“ Was für viel Freude auf den Rängen sorgte. Zuvorderst bei Middendorf. „Das war der Klassenerhalt“ – so lautete seine vielbeachtete Aussage des Tages. Auch darüber dürfte Jens Reinarz froh sein. Auf Letzteren freut sich auch Trainer Marcel Mutz sehr: „Er ist ein Supergewinn für uns. Mit einem ganz besonderen Charisma.“

Oberliga: HG Remscheid – SG Überruhr 38:23 (16:9). Gute Trainingsarbeit macht sich bezahlt. Die HGR hat in den zurückliegenden Einheiten viel Wert darauf gelegt, die Außen mehr ins Angriffsspiel einzubinden. Die Früchte der Arbeit erntete der Tabellenzweite beim Kantersieg gegen die Essener. Es war ein imponierender Auftritt, zu welchem Philip Baier (Linksaußen) und Achim Jansen (Rechtsaußen) nicht nur wegen ihrer Tore maßgeblich beitrugen.

Vor allem für Letzteren dürfte der Samstag so etwas wie ein Knotenlöser gewesen sein. Gerade auf Jansen hatte man vor Saisonbeginn bei der Verpflichtung große Hoffnungen gesetzt. Gerecht geworden ist der Linkshänder ihnen aus unterschiedlichen Gründen zu selten. Anders am Samstag in Neuenkamp, wo ihm fast alles gelang. Die Krönung wäre ein verwandelter Siebenmeter in der Schlusssekunde gewesen. Doch: Der Ball landete am Lattenkreuz. „Wenn es noch um etwas gegangene wäre, hätte ich ihn reingemacht“, sagte Jansen mit einem Grinsen.

Ja, er durfte gute Laune haben. Seit Januar fährt er ein zusätzliches privates Trainingsprogramm. Fernab von dem, welches er mit der Mannschaft ohnehin absolviert. Das macht sich offenbar bezahlt. Wobei Jansen nicht sein Pendant auf seinem Posten vergessen mochte: „Lukas Pütz spielt da bisher eine überragende Saison. Deshalb geht es in Ordnung, dass er so viele Spielanteile hatte.“

TORE HSG BERGISCHE PANTHER Hinkelmann (6), Jesussek (5), Wolter (4), Zapf, Arnaud (je 3), Aschenbroich (2), van Walsem (2/1), Hindrichs, Schmitz, blum (je 1). Nächstes Spiel: SG Menden (3.3., 19 Uhr, A). HG REMSCHEID Jansen (7/2), Taymaz (6), Voss (5), Baier (5/2), Rother (4), Schönfeld (3), Hermann, Heimansfeld, Rath (je 2). Nächstes Spiel: HSG Wesel (26.2., 16 Uhr, A.)

Gegen Überruhr war die Abwehrarbeit der Schlüssel zum deutlichen Erfolg. Von der ersten Sekunde an war die HGR hellwach, packte zu und wirkte dynamisch wie lange nicht mehr. „Unsere Motivation war auch extrem groß“, sagte Trainer Lukas Steinhoff. Und verwies damit auf den unglücklichen Verlauf im Hinspiel. Auffällig: Dadurch, dass er Blockwechsel vornahm, konnten sich die Spieler in den jeweiligen Phasen ihres Einsatzes so richtig austoben. Teilweise sogar bis an die Grenzen gehen. Das gemeinsame Essen im Anschluss hatten sich alle verdient. Jansen könnte es besonders gut geschmeckt haben.