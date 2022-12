Panther feiern klaren Derby-Sieg

Es war ein eher einseitiges Derby in der Oberliga, das die Zuschauer am Sonntagnachmittag in Hilgen erlebten. „Wir haben einen Start-Ziel-Sieg hingelegt und die Partie über unser Tempospiel entschieden“, erklärte Christian Schmitz, der Frauenwart der Bergischen Panther, nach dem 27:18 (13:8)-Erfolg gegen die HSG Radevormwald/Herbeck. „Der Sieg der Panther geht in Ordnung, ist am Ende aber um ein paar Tore zu hoch ausgefallen“, fand HSG-Coach Michael Bartsch, der im Derby zwar 14 Spielerinnen im Kader hatte, aber einräumte: „Wir müssen noch zu einem Team zusammenwachsen.“