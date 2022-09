Panther feiern endlich einen Sieg

Frank Lorenzet (l.) und Panther-Trainer Marcel Mutz berieten sich in der Halbzeitpause

Von Peter Kuhlendahl

Gegen 21.35 Uhr am Freitagabend rollte eine Lawine von Steinen von den Schultern aller Beteiligten. Die Spieler hatten die letzten Kräfte für den Siegestanz auf der Platte mobilisiert. Die Fans auf der Tribüne feierten. Gegen die bis dato ebenfalls noch sieglose SG Schalksmühle/Halver holten die Bergischen Panther mit dem 33:29 (17:17)-Erfolg am dritten Spieltag endlich den ersten Sieg in der 3. Liga.

„Wir waren zunächst noch zu verkrampft. Aber im entscheidenden Moment waren wir da“, sagte Panther-Trainer Marcel Mutz, dem man die Erleichterung darüber deutlich anmerkte. Eine personelle Überraschung gab es zudem. Jens-Peter Reinarz ist wieder in das Trikot der Panther geschlüpft. „Er hilft aus, bis Max Weiß wieder fit ist“, erklärte Panther-Manager Frank Lorenzet.

Es war über weite Strecken der Partie ein offener Schlagabtausch. Bis zur 20. Minute hatten die Panther die Nase vorn, dann wendete sich das Blatt. Dank acht Treffern von Justus Ueberholz im ersten Abschnitt ging es mit einem Remis in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war die Partie bis zur 55. Minute ausgeglichen. Dann hatten die Panther das Momentum auf ihrer Seite.

Tore: Ueberholz (10), Bleckmann (4), J. Blum (4/1), Reinarz (4/2), Wöstmann, Wolter (je 3), Heider, Görgen (je 2), Padeken (1).