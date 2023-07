Panther blicken gespannt nach Köln

Auslosung für den DHB-Pokal in Köln - über die Modalitäten kann Frank Lorenzet „nur den Kopf schütteln“.

Burscheid. -pk- An diesem Montag werden sich die Blicke der Bergischen Panther in Richtung Domstadt richten. In Köln wird um 11 Uhr unter Beaufsichtigung des HBL-Justiziars Andreas Thiel die erste Runde des DHB-Pokals ausgelost.

Oder um es genauer zu sagen: Die Paarungen einer zweigeteilten Qualifikation, an der insgesamt 24 Zweit- und Drittligisten teilnehmen.

Von denen wird aber die Hälfte ein Freilos haben. Es gibt zwei Gruppen mit jeweils drei Spielen. Die Panther sind dabei dem Norden zugeordnet worden. Ihnen könnte einer von diesen Zweitligisten zugelost werden: GWD Minden, Dessau-Roßlauer HV, TuS Nettelstedt-Lübbecke, HSG Nordhorn-Lingen, 1. VfL Potsdam oder VfL Lübeck-Schwartau.

Falls der Drittligist in der Vor-Qualifikation ran muss, findet die Partie am letzten August-Wochenende bei den Panthern statt. Die sechs Sieger und die zwölf Clubs mit einem Freilos ermitteln dann im September in der zweiten DHB-Pokalrunde – oder besser gesagt: Qualifikationsrunde Nummer zwei – die neun Teams, die in die dritte Runde einziehen. „Über diesen Modus, der in den letzten Wochen auch noch dreimal geändert wurde, kann man nur den Kopf schütteln“, erklärt derweil Panther-Manager Frank Lorenzet.