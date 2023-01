Panther behalten die Nerven und feiern

Ausgelassen konnten die Panther samt Anhänger am Freitagabend in Ahlen jubeln.

Drittligist gewinnt am Freitagabend in Ahlen.

Von Andreas Dach

Gute Nachrichten von den Bergischen Panthern? Gibt es in diesen Tagen reichlich. Da war am Abend der hart erkämpfte 29:28 (15:16)-Erfolg bei der Ahlener SG, der ausgiebig gefeiert wurde. Am Spieltag selbst hatte Linkshänder Simon Wolter seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Auch Manager Frank Lorenzet wird in der kommenden Saison weiter maßgeblich an der Entwicklung der Panther mitbasteln.

Dass es noch einiges zu tun gibt, wurde deutlich, als die Mannschaft von Marcel Mutz deutliche Führungen (7:4, 8:5) aus der Hand gab. Aber sie kämpfte. Sie erhielt die Nerven. Vor allem Simon Schlösser. Der Führungsspieler hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Als die Panther aber 30 Sekunden vor dem Ende einen Siebenmeter bekamen, trat er an — und traf. „Ich hatte ja etwas gutzumachen“, sagte er. Mutz überglücklich: „Die Einstellung der Jungs war überragend.“

Tore: Ueberholz, J. Blum (je 5), Görgen (4), Bleckmann (3), Schlösser (3/1), Wolter, Heider, Weiß (je 2), T. Blum, Wöstmann, Steinhaus (je 1).