Packungen für Panther und die HSG

Oberligist unterliegt in Straelen, Verbandsligist gegen Ratingen.

Von Andreas Dach

Oberliga: SV Straelen – Bergische Panther 30:20 (14:9). Die gute Nachricht zuerst: Die Panther-Frauen haben die weiteste Auswärtsfahrt dieser Saison bereits am ersten Spieltag hinter sich gebracht. Die schlechte Nachricht: Sie sind mit leeren Händen von der holländischen Grenze zurückgekehrt. Dies allerdings nicht unerwartet. Bei der relativ deutlichen Niederlage war man in beiden Hälften jeweils fünf Tore schlechter. Was von Frauenwart Christian Schmitz wie folgt kommentiert wurde: „Wir haben zwar mit 3:0 geführt, mussten uns aber jedes Tor schwer erkämpfen.“ Gegen die groß gewachsenen Gastgeberinnen war Finesse gefragt. Tore: Boll (6/6), Ern, van Nooy, Pfeiffer (je 3), Rath (2), Völkel, P. Schmitz, Birkenbeul (je 1).

Verbandsliga: HSG Radevormwald/Herbeck – TV Ratingen 19:27 (9:12). Der Absteiger hatte beim Stand von 5:4 (13.) letztmalig geführt, die Partie dann aber bis kurz nach der Pause offen gehalten. Erst dann geriet man deutlich(er) in Rückstand, wobei das Ergebnis nicht den großen Einsatz der HSG-Frauen widerspiegelt. „Die Mädels haben super gekämpft und waren lange Zeit auf Augenhöhe“, sagte Co-Trainer Karsten Schülzke anerkennend. „Es hat Spaß gemacht, dabei zuzugucken.“ Wenn man einmal von dem Manko des Tages absieht: Die Raderinnen verwarfen neun (!) Siebenmeter. Schülzke: „Das war schon krass.“ Tore: Frischmuth (6/1), Berghaus (4), Emsinghoff (4/1), Platte (2), Wingenbach, Großbischowsky (je 1), Voss (1/1).