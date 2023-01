Otto freut sich über Titel in der Trostrunde

Senioren-WM im Oman: Hinter dem sportbegeisterten Ehepaar aus Remscheid liegen einige aufregende Tage.

Monika Otto und ihr Ehemann Christoph haben erfolgreich an der Tischtennis-Weltmeisterschaft der Senioren im Oman teilgenommen. Dabei war für die beiden nicht nur der sportliche Wettbewerb faszinierend, sondern auch das ganze Drumherum. Sie waren sich einig, als sie sagten: „Die freundlichen Menschen, das sehenswerte Land und die Infrastruktur sind vom Feinsten. Das war die anstrengende Reise wert.“ Sonnenschein, blauer Himmel und Temperaturen von um die 25 Grad waren angenehme Wegbegleiter.

Monika Otto (U65), die für den TB Groß-Ösinghausen spielt, gelang im Einzel mit Siegen gegen eine Chinesin und eine Koreanerin der Einzug in die Hauptrunde. Dort kam das Aus gegen eine Französin. Platz eins holte sich die Remscheiderin im Frauen-Doppel der U65. Allerdings „nur“ in der Trostrunde. Mit ihrer Partnerin Carmen Petry belegte sie in der starken Gruppe Rang drei und verpasste den Einzug in die Hauptrunde. So ging es für die beiden in der sogenannten Consolation-Gruppe weiter. Dreimal blieb man ungeschlagen und gewann den WM-Titel. So ähnlich jedenfalls.

Schließlich war da das Mixed. An der Seite ihres Mannes Christoph ging die sportliche Reise bis ins Viertelfinale, wo sie gegen das an Nummer eins gesetzte Duo aus Frankreich endete. Trotzdem: sehr, sehr stark!

Christoph Otto spielte im Einzel in der Altersklasse U75 und zog über Gruppenplatz zwei ins 32er-Hauptfeld ein. Dort gelang ihm ein 3:2 gegen einen Japaner, ehe er in der Runde der letzten 16 einem Ungarn nach einer 2:0-Satzführung noch unterlag. Weit ging es für ihn auch im Männer-Doppel (U70), wo er mit seinem Düsseldorfer Partner erst im Achtelfinale das Nachsehen hatte – knapp mit 2:3.

Die Ottos waren sich einig: „Wir sind mit unserer Ausbeute zufrieden. Jetzt freuen wir uns auf die nächste Senioren-WM in Rom.“ Auch ein sehr lohnenswertes Ziel. -ad-