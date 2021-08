Orakel: Der Herbstmeister steigt nicht immer auf

Was die Gegner – wie hier Ülküspors Fidan Nallbani – in der Hinrunde auch versuchten: Recep Kalkavan (l.), Fatih Yamak und der SCA waren (fast) nicht zu stoppen.

Genau die Hälfte der 30 Spieltage sind absolviert. Beste Gelegenheit, den Teams ein Zwischenzeugnis auszustellen.

Von Fabian Herzog

+ Enttäuschung pur: Für Jannik Grimberg und die TG Hilgen verlief die erste Saisonhälfte in der Kreisliga A alles andere als nach Plan. © Holger Battefeld

In der Bundesliga wird gerne orakelt: Wer die Herbstmeisterschaft feiert, holt zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein halbes Jahr später auch den Titel. Im aktuellen Fall überwintert Rekordmeister Bayern München zum sechsten Mal in Folge auf Platz eins - in 37 von 54 Fällen im deutschen Fußball-Oberhaus wurde der Herbst- auch Deutscher Meister.

Nun existiert in der Remscheider Kreisliga A keine langjährige statistische Erhebung. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt aber, dass die Herbstmeisterschaft nicht immer ein gutes Omen darstellte. Der BV Burscheid (2014/15) und der SV 09/35 Wermelskirchen (2016/17) lagen nach der Hälfte der Saison vorne und stiegen auch auf, die TG Hilgen (2015/16) schaffte es nicht und musste am Ende den SC 08 Radevormwald (Erster) und sogar auch noch den SC Ayyildiz (Zweiter) vorbeiziehen lassen. Auch 2013/14 stieg nicht Herbstmeister SC 08 Rade, sondern sein Verfolger Hastener TV auf.

Bedeutet für den SCA, der nach 15 von 30 Spielen der aktuellen Saison Platz eins belegt: Seine Chancen, endlich in die Fußball-Bezirksliga zurückzukehren, stehen zwar nicht schlecht. Noch kann aber viel passieren.

Demir macht aus starken Spielern ein noch stärkeres Kollektiv

Die bisherigen Leistungen sprechen aber für den Tabellenführer. Trainer Erdal Demir, im Sommer aus Radevormwald gekommen, hat aus starken Einzelspielern ein noch stärkeres Kollektiv geformt. Einer der Schlüssel des Erfolges ist Demirs besondere Fähigkeit, seiner Mannschaft eine unheimliche Disziplin einzutrichtern. Platz eins der Fairnesstabelle und erst elf (!) Gegentore dokumentieren dies.

Dass der Spitzenreiter seine einzige Niederlage ausgerechnet im letzten Spiel des Jahres mit dem 0:1 beim VfB Marathon kassiert hat, ließ seinen ärgsten Verfolger Hoffnung schöpfen. Der SSV Bergisch Born hat einen schwachen Start hingelegt, kassierte im Spitzenspiel gegen Ayyildiz am fünften Spieltag (1:4) schon seine dritte Saisonniederlage und fand erst anschließend in die Spur. Zehn zum Teil klare Siege folgten, wodurch der Rückstand nur vier Punkte beträgt.

KREISLIGA ABSAGE Wenig überraschend wurden die für kommendes Wochenende ursprünglich angesetzten Kreisliga-Spiele witterungsbedingt komplett abgesagt. Einen neuen Termin gibt es auch schon: Die Partien vom 17. Dezember werden – falls es das Wetter zulässt – am 18. Februar nachgeholt. Für eine Woche später (25.2.) wurden die Begegnungen neuterminiert, die am vergangenen Wochenende dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen waren. Eine weitere Woche später soll es dann regulär weitergehen. SOLINGEN In der Nachbarstadt hat der Kreis die Winterpause ebenfalls durch die Nachholspieltage gekürzt – allerdings sind die Kreisligisten dort deutlich früher wieder gefordert. Für die Solinger stehen die ersten Pflichtspiele schon am 21. Januar auf dem Programm.

Eine interessante Entwicklung. Aber noch viel mehr ist aus der ersten Saisonhälfte der Remscheider Fußball-Kreisliga A hängengeblieben. Wie die Leistungen der bärenstarken Aufsteiger. Die Zweitvertretung des FC Remscheid und der SK Ülküspor haben schon so manch einen Kontrahenten überrascht und sich als Achter beziehungsweise Neunter in der Liga etabliert. Mit dem Abstiegskampf, wie von einigen vor der Saison möglicherweise vermutet, dürften beide nicht im Ansatz zu tun haben. Selbst wenn die in den Durchführungsbestimmungen festgelegte Maximal-Anzahl von vier Teams – bei drei Absteigern des Remscheider Kreises aus der Bezirksliga – den Gang in die Kreisliga B antreten müssten.

Dies sieht in Hilgen ganz anders aus. Dort fühlt sich das Abstiegsgespenst in dieser Saison so richtig wohl, denn neben der 2. Mannschaft der TGH steckt überraschend auch die Erste im Tabellenkeller fest. Beide Teams haben erst sieben mickrige Zähler eingefahren und damit nur vier mehr als Schlusslicht VfL Lennep. Auch der Trainerwechsel bei der TGH I – Hajrush Islami für Sebastian Dahlmann – hat noch nicht für die erhoffte Trendwende gesorgt, auch wenn eine Steigerung unverkennbar war.

Lakraa beim RSV, Böge in Dhünn – Trainerwechsel zeigen Wirkung

Neue Besen kehren dagegen bei zwei anderen Teams richtig gut. Aziz Lakraa hat den RSV Hückeswagen wiederbelebt und das mit nur fünf Punkten abgeschlagene Schlusslicht der Vorsaison zu 20 Zählern aus den ersten 15 Spielen geführt. Auch Andreas Böges Leistung beim SSV Dhünn kann sich sehen lassen. Der Trainernovize hat zwar unter anderem mit Ex-Profi Dennis Schmidt deutlich mehr Qualität zur Verfügung als sein Vorgänger, aber dieses Potenzial auch zu nutzen, ist nicht selbstverständlich. Der Lohn zum Jahreswechsel: Platz fünf.